به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که باید برای شرکت در تست‌های تیم بلژیکی از مدت‌ها قبل راهی این کشور می‌شد، بالاخره بلیت رفت را برای بامداد امروز یکشنبه فراهم کرد اما با وجود حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) اجازه پرواز به وی داده نشد.

در این مورد گفته می‌شود شرایط سخت اتحادیه اروپا برای ورود به کشورهای این قاره به خاطر ویروس کرونا، بیرانوند را ممنوع الخروج کرده و اجازه سفر به وی داده نشده است.

هنوز مشخص نیست این دروازه‌بان چه زمانی راهی بلژیک خواهد شد.

