۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۷:۴۸

پای کرونا در میان است؛

علیرضا بیرانوند ممنوع‌الخروج شد!

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس که قصد داشت بامداد امروز راهی بلژیک شود، موفق به انجام این سفر نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که باید برای شرکت در تست‌های تیم بلژیکی از مدت‌ها قبل راهی این کشور می‌شد، بالاخره بلیت رفت را برای بامداد امروز یکشنبه فراهم کرد اما با وجود حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) اجازه پرواز به وی داده نشد.

در این مورد گفته می‌شود شرایط سخت اتحادیه اروپا برای ورود به کشورهای این قاره به خاطر ویروس کرونا، بیرانوند را ممنوع الخروج کرده و اجازه سفر به وی داده نشده است.

هنوز مشخص نیست این دروازه‌بان چه زمانی راهی بلژیک خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس است، با قراردادی سه ساله به تیم آنتورپ بلژیک پیوسته است اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی که بلژیک برای ورود خارجی در نظر گرفته است، در ماه های اخیر فرصت حضور در تست های این تیم را از دست داده است و مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

رضا خسروي

    • 123 IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      دماغ سوخته
    • حجت IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      آقای بیرانوند احتمالا بخاطر بدهی مالیاتی اجازه خروج ندادن ، ی سری بزن به اداره مالیاتی ببین چی میگن. البته محض اطلاع گفتم
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      هرکجای دنیا بروی مثل ایران نیست وطنت راباپول معامله نکن چوایران نباشد تن من مباد
    • رضا IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      ابله، به این نمیگن ممنوع الخروج. فقط خواستی آمار بازدید رو ببری بالا. ولی تمام فحش ها رو به جون فامیلهات خریدی.
    • فرامرز IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      بیرانونددراروپادرحدیه توپ جمع کنه.
    • وحیددوستی زاده IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      ممنوع الخروج چی هستش نوشتیم خجالت هم خوب چیزی هستش چرد با آبروی مردم بازی میکنین
    • حمید IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      واقعا لیاقتش رو داره.
    • ندحلخلحد IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
      بهتر که نتونسته بره بلژیک
    • ارماندو IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
      به جهنم
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
      چرا

