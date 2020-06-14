نگرانی صهیونیستها از افزایش توان موشکی و پهپادی جنبش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عبری زبان «والا»، منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که سرویس‌های امنیتی و نظامی این رژیم چندی قبل، یک نشست گسترده با حضور فرماندهان ارشد ارتش و نمایندگان دایره اطلاعاتی «امان» و سرویس جاسوسی موساد برگزار کردند.

در این نشست بررسی افزایش توان نظامی جنبش حماس در دوره آتش بس با رژیم صهیونیستی محور رایزنی مسئولان نظامی و اطلاعاتی این رژیم بود.

در نشست مذکور اعلام شد که جنبش حماس اقدام به آموزش نیروهای خود و افزایش توان نظامی و گسترش آن کرده است.

همچنین مسأله افزایش قدرت موشکی و پهپادی حماس و افزایش تعداد کلاهکهای انفجاری موشکهای این جنبش و بالابردن دقت آنها بررسی شد.

سایت مذکور گزارش داد که با توجه به افزایش توان نظامی حماس، فرمانده منطقه جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای سناریوهای مختلف در خصوص درگیری در نوار غزه آماده کرده است.

افزایش توان نظامی گروههای مقاومت فلسطین همواره یکی از نگرانی های سرویس های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهد.

در گزارش های امنیتی منتشر شده از سوی منابع صهیونیست آمده است که حماس در برابر الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی ساکت نخواهد نشست و اوضاع در این مناطق هر لحظه متشنج تر می شود.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به پیامدهای خطرناک الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داده و اعلام کرده بودند که این اقدام می تواند منجر به شعله ور شدن آتش انتفاضه جدیدی در فلسطین شود.