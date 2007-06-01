آبهای خروشان پیست استاندارد می خواهد / ایران رنکینگ 97 جهان را دارد

مهرجو مسئول کمیته آبهای خروشان یا اسلالوم فدراسیون قایقرانی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تمرینات تیم ما بعد از بازگشت از لهستان با هدف ارتقای رنکینگ جهانی این رشته آغازشده است. در حال حاضر تیم آبهای خروشان ایران رتبه 97 جهان را برای خود ثبت کرده اما به مرور با پیگیری تمرینات جدید و اردوها و برنامه های برون مرزی این امتیاز بالاتر می رود.

وی با اشاره به اینکه بانوان ما در این رشته عقب تر از مردان هستند، تصریح کرد: این رشته مانند چتربازی است و ورزش کردن در آن ریسک پذیری زیادی دارد، شاید به همین دلیل استقبال ازآن کمتر بوده اما در چند وقت گذشته با برنامه های فدراسیون و در نظر گرفتن چند مرکز قایقرانی تمرینی داوطلبان بیشتری وارد این رشته می شوند.

رئیس کمیته آبهای خروشان با اظهار اینکه این رشته نیاز به پیست مناسب دارد، خاطر نشان ساخت: درحال حاضر تنها یک پیست مناسب این رشته در منجیل وجود دارد. پیست آزادی بیشتر در بخش تمرینی فعال است اما مطمئنا با استارت ساخت پیست اختصاصی آبهای خروشان شرایط این رشته فرق خواهد کرد.

وی با ارائه آماری تقریبی از وضعیت ورزشکاران، مربیان و داوران این رشته درکشور اظهارداشت: در مجموع حدود 100 ورزشکار حرفه ای دراین رشته فعال هستند که بیشترین تعداد مربوط به مردان است. در بخش داوری شرایط سخت تر است. به طوریکه در این رشته آبی 32 داور در مسیر قرار گرفته و بحث قضاوت را دنبال می کنند که اگر داوران خوب را جمع بزنیم تعداد آنها درحد برگزاری یک مسابقه است و شاید کمترهم باشد. دربخش مربیگری برنامه های جدیدی برای آموزش مربیان آغازشده تا ضعف موجود دراین بخش هم کاسته شود.

مهرجو در پایان گفت: این رشته طرفداران زیادی درخارج از کشور دارد به طوریکه دربین رشته های قایقرانی رتبه دوم تماشاچی را درالمپیک داشته است اما درکشورمان به دلیل نبود پیست مناسب و اسپانسرمالی روند صعود تماشاچیان به کندی پیش می رود.