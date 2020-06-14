انجام کارهای بزرگ در استان کردستان نیازمند همت جمعی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در آئین رونمایی از دسترسی ۱۷۱ روستای کردستان به شبکه ملی اطلاعات که به صورت نمادین در روستای گلانه دیواندره برگزار شد، اظهار داشت: افتتاح این طرح خدمت بزرگی به توسعه زیرساخت و ارتباطات روستایی و نشان از توجه وزارت ارتباطات در زمینه ارائه خدمات به مردم به ویژه روستاییان است.
وی با بیان اینکه به دنبال سفر سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کردستان، کارهای بسیار خوبی برای رفع عقبماندگی و توسعه ارتباطات صورت گرقت، افزود: در بخشهای مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه در استان در برخی حوزهها از سال ۹۶ تاکنون سه برابر رشد خدمات را شاهد بودهایم.
استاندار کردستان با بیان اینکه همه دستگاهها باید همگام و با تمام توان برای خدمترسانی به مردم تلاش کنند، اضافه کرد: باید بیشتر از قبل در خدمت مردم باشیم و برای رفع ضعفها در بخشهای مختلف توسعه و عمران گام برداریم.
مرادنیا به بحث افزایش شیوع کرونا و آمار مبتلایان در استان به ویژه سنندج اشاره کرد و گفت: لازم است مردم همکاری بیشتری داشته باشند و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی، به کادر درمانی برای کنترل این بیماری کمک کنند.
وی یادآور شد: بخشی از جامعه با حساسیت، توصیههای بهداشتی را رعایت میکنند اما بخشی دیگر نسبت به این بیماری، افزایش آمار مبتلایان و خطرناک بودن آن بیتفاوت هستند که همین سهلانگاری موجب قرمز شدن وضعیت استان شده است.
استاندار کردستان بر همکاری مردم به عنوان رکن اصلی جامعه برای مقابله با افزایش شیوع کرونا تاکید کرد و اظهار داشت: تا زمانی که مردم احساس مسؤولیت نکنند، دستگاههای مختلف به ویژه علوم پزشکی و کادر درمانی نیز موفق به کنترل این بیماری نخواهند شد.
در پایان این آئین، از مدیران عامل شرکت برق، مخابرات و مدیرکل منابع طبیعی به واسطه همکاری برای احداث سایتهای تلفن همراه با اهدای لوحی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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