  1. استانها
  2. فارس
۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

بیمارستان های فارس برای سرویس دهی به زائران مرقد امام آماده اند

شیراز - خبرگزاری مهر : رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس اعلام کرد : در ایام سالگرد رحلت امام کلیه بیمارستان های استان فارس که در مسیر سفر زائران از جنوب کشور به تهران قرار گرفتند در آماده باش کامل به سر خواهند برد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد : دانشگاه علوم پزشکی فارس 24 اکیپ بهداشتی ، درمانی و امدادی را همراه کاروان زائران استان فارس به مرقد امام اعزام خواهند کرد.

وی تصریح کرد : حدود 10هزار بوشور و تراکت آموزشی در بحث بهداشت ، غذا و.. نیزآماده شده که قبل از سفر در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به زائران توصیه کرد : زائران باید توجه داشته باشند با توجه به گرمی هوا ضمن رعایت اصول بهداشتی در صورت امکان از از غذاهای آماده مانند کنسرو استفاده کرده و از صرف غذاهای گرم کردنی نیز پرهیز کنند.

ایمانیه با بیان اینکه از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس نیز حدود دو هزار نفر متشکل از پرسنل و دانشجویان این داشنگاه به مرقد امام اعزام می شوند یاد آور شد: درطول مسیر برای زائران برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی نیز پیش بینی شده است .

کد خبر 494890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها