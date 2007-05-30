بیمارستان های فارس برای سرویس دهی به زائران مرقد امام آماده اند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد هادی ایمانیه پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد : دانشگاه علوم پزشکی فارس 24 اکیپ بهداشتی ، درمانی و امدادی را همراه کاروان زائران استان فارس به مرقد امام اعزام خواهند کرد .

وی تصریح کرد : حدود 10هزار بوشور و تراکت آموزشی در بحث بهداشت ، غذا و.. نیزآماده شده که قبل از سفر در اختیار زائران قرار خواهد گرفت .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به زائران توصیه کرد : زائران باید توجه داشته باشند با توجه به گرمی هوا ضمن رعایت اصول بهداشتی در صورت امکان از از غذاهای آماده مانند کنسرو استفاده کرده و از صرف غذاهای گرم کردنی نیز پرهیز کنند .