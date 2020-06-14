بیانیه مجتمع درمانی پیامبر اعظم درخصوص شایعات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجتمع آموزشی و درمانی پژوهشی پیامبر اعظم طی بیانیه‌ای در خصوص شایعات اخیر در فضای مجازی و مرگ بیماران کرونایی به دلیل قطعی برق اعلام کرد: دیر زمانیست که بحران زده‌ایم، درگیر و دار نبردی سخت با دشمنی پنهان، و خداوند گواه است که از زمان شیوع این ویروس چه بسیار زحمات و تلاش‌ها و از خودگذشتگی‌هایی که با همکاری نیروهای ستادی، درمانی و پشتیبان در مراکز درمانی به انجام رسید، حضور وقت و بی‌وقت و حداکثری در محل کار، معلق کردن مرخصی‌ها، کار در محیط آلوده و پر تنش، تلاش در جهت آموزش همگانی، ایثار و از خود گذشتگیهای مدافعین سلامت که همه و همه به جهت مهار و کنترل این ویروس و درمان بیماران مبتلا بود

در این بیانیه آمده است: اما این روزها با افزایش آمار ابتلاء بیماری کرونا همه خسته ایم و رنجور، همه دردمندیم و گاه غم عزیز از دست رفته‌ای هم داریم، اما همچنان از پای ننشسته و پایبندیم به سوگندی که یاد کردیم که تا آخرین توان در تلاشیم

اینجانب دکتر محمد تمدان دار به عنوان رئیس مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) ضمن قدردانی از خدمات شبانه روزی کادر درمان و نیروهای پشتیبان و ابراز همدردی و تسلیت به خانواده متوفیان و احترام به عقاید و حساسیت مردم در خصوص آگاهی از روند خدمت‌رسانی به بیماران بستری لازم می دانم که در خصوص متنی که ناعادلانه طی روزهای گذشته در فضای مجازی در خصوص فوت بیماران بخش مراقبت‌های ویژه کووید با هدف کمرنگ کردن خدمات همکارانی که شبانه روزی در جهت توسعه سلامت عمومی و تجهیز و توسعه بخش‌ها برنامه ریزی و تلاش کرده‌اند منتشر شد، توضیحاتی را ارائه دهم.

مجتمع پیامبر اعظم (ص) به عنوان بزرگترین بیمارستانی دولتی استان هرمزگان و سنتر پذیرش کرونا است که از زمان شیوع این ویروس تا کنون ۵ بخش بستری کووید، یک بخش مراقبتهای ویژه و یک بیمارستان صحرایی برای این بیماران تجهیز و راه اندازی شده است، همچنین با توجه به روند افزایشی این ویروس به زودی آی سی یو جدید با ۱۳ تخت دیگر به بهره برداری می‌رسد.

شایان ذکر است با توجه به نیاز به اکسیژن رسانی مناسب و مطلوب در این بیماران علی رغم اینکه این بیمارستان دارای اکسیژن ساز مرکزی است که اکسیژن مربوط به تمامی بخش‌ها را تأمین می‌کند و در بخش مراقبت‌های ویژه کووید بصورت مستمر، اکسیژن توسط کپسول اکسیژن مرکزی نیز تقویت می‌گردد تا خللی در روند اکسیژن رسانی بیماران انجام نشود، نصب و راه اندازی دو دستگاه اکسیژن ساز دیگر در حال پیگیری و انجام است،

همچنین برق رسانی به کمک ژنراتور برق مرکزی پشتیبانی می‌گردد که برق رسانی کلیه تجهیزات پزشکی اعم از دستگاه اکسیژن ساز و تهویه مصنوعی در زمان قطع ناگهانی برق شهر به صورت اتوماتیک و در زمان مدت کمتر از ۱۰ ثانیه توسط ژنراتور مرکزی مجدد برقرار می‌شود، کما اینکه دستگاه‌های ونتیلاتور نیزبه گونه‌ای می‌باشند که در صورت قطع برق تا ۲۰ تا ۱۲۰ دقیقه از برق باطری خود استفاده و مشکلی برای بیمار به وجود نخواهد آمد.

در خاتمه با توجه به روند افزایشی موارد ابتلاء و محدود بودن ظرفیت‌های درمانی و توان کادر درمان توصیه اکید به رعایت اصول بهداشت دست، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک به جهت جلوگیری از انتشار ویروس به عموم مردم می‌گردد.