درخواست وزیر علوم برای ارائه اطلاعات لازم و تکمیلی از بازداشت شدگان دانشگاه امیرکبیر / جلوی هرگونه سوء استفاده و تضییع حقوق باید گرفته شود

دکتر محمدی مهدی زاهدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : پس از اعلام خبر بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در جریان نشریات دانشجویی این دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع ذی ربط اعلام کرد باید در اسرع وقت نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشت شده اطلاعات لازم در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد.

وی افزود : هم اکنون نیز درخواست می کنیم با توجه به اطلاعیه اخیر وزارت محترم اطلاعات در مورد پاره ای از اعترافات بازداشت شدگان مربوط به اتفاقات اخیر نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، برای رفع دغدغه اقشار مختلف دانشگاهی، داده های لازم و تکمیلی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گیرد تا تکلیف همگان از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قوه قضاییه و دانشجویان روشن شود.

وزیر علوم تاکید کرد : ارائه داده های لازم سبب می شود، با ابهام زدایی در زمینه مسائل اخیر دانشگاه امیرکبیر، جلو هرگونه سوء استفاده و خدای ناکرده تضییع حقوق گرفته شود.