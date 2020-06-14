اجرای طرح «بازیافت زباله» در الیگودرز منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی در سفر یک روزه به الیگودرز با اشاره به بازدید از وضعیت پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی این شهرستان، اظهار داشت: باید دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی فرماندار الیگودرز در طول سال جاری نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به مشکلات اراضی پایین دست سد «حوضیان»، گفت: یکی از مشکلات این شهرستان، علی رغم احداث سد در منطقه طی سال‌های اخیر، آبیاری زمین‌های کشاورزی است که تا کنون محقق نشده و این سرمایه گذاری به هدر می‌رود.

استاندار لرستان، افزود: هدف و فلسفه اصلی ساخت و ایجاد سد، گسترش سطح زیر کشت آبی، توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی است که در این بازدید یکی از مصوبات اصلی و تأکیدات این بود که هرچه سریع‌تر بتوانیم از طریق هماهنگی‌هایی که توسط آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد این موضوع حل شود.

خادمی در خصوص پروژه‌های راه و شهر سازی، افزود: در این جلسه به بررسی مشکلات راه و شهرسازی پرداخته شد، از جمله جاده الیگودرز - مسجدسلیمان و محور «شول آباد» که بنا شد با یک تدبیری کارشان به سرعت انجام شود.

وی در خصوص جاده الیگودرز به مسجد سلیمان، گفت: با توجه به اینکه در سال جاری به این پروژه اعتبار اختصاص داده شده باید سعی کنیم اعتبار بیشتری برای تکمیل این پروژه‌ی مهم و ملی تخصیص یابد.

استاندار لرستان همچنین به موضوع راه آهن دورود - الیگودرز اشاره کرد و آن را یکی از پروژه‌های مهم عنوان کرد.

خادمی با اشاره به ضرورت فعال کردن این پروژه، گفت: ۱۶ میلیارد تومان اعتبار از محل توازن ملی به این موضوع اختصاص داده شده است.

استاندار لرستان با اشاره به تصمیم عملیاتی کردن پروژه بازیافت زباله در شهرستان الیگودرز، گفت: این طرح از نظر فنی هیچ گونه ایرادی ندارد و آن را امتیازی برای این شهرستان لحاظ کرده‌ایم، اما با توجه به عدم تمایل عموم و به خاطر احترام به نظر مردم این طرح در الیگودرز انجام نخواهد شد اما با عنایت به اینکه انجام این پروژه برای استان ضروری است بنا به درخواست دیگر شهرستان‌ها پروژه بازیافت زباله را در شهرستان‌هایی که دنبال این پروژه و سرمایه گذار هستند، اجرایی می‌کنیم.