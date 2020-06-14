۶درصد به جمعیت دانش آموزی مدارس استثنائی هرمزگان افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز بارانی بابیان اینکه در سال تحصیلی آینده پیش بینی رشد جمعیت مدارس استثنایی را داریم، گفت: پیش بینی می‌شود در سال تحصیلی آینده تعداد دانش آموزان با نیازهای ویژه در استان هرمزگان دارای شش درصد رشد باشد.

وی افزود: تعداد دانش آموزان مدارس استثنایی استان در سال تحصیلی جاری بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر می‌باشد که ورود حدود ۱۷۰ دانش آموز با نیازهای ویژه را در سال تحصیلی آینده پیش بینی می کینم.

بارانی ادامه داد: با توجه به شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه لازم است برای ورود این تعداد دانش آموز، تمهیدات و چاره اندیشی مناسب اندیشه شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی هرمزگان بر استمرار کیفیت بخشی مدارس استثنایی استان تأکید کرد و اظهار داشت: تحصیل و تدریس دانش آموزان مدارس استثنایی نیازمند تخصص، پشتکار و عشق به دانش آموزان می‌باشد و باید به سمتی برویم که به صورت مداوم کیفیت سنجی و پایش از آموزش‌های علمی و پرورشی این مدارس انجام پذیرد.

بارانی به سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه نیز اشاره کرد و گفت: کار نوبت دهی برای سنجش از ۱۵ تیرماه سال جاری در سراسر استان آغاز می‌شود و فعالیت پایگاه‌های سنجش نیز از اول مرداد ماه ۹۹ شروع می‌شود.