نخست وزیر هند به آمریکا دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام هندی گفت : بوش از مانموهان سینگ برای سفر به مزرعه شخصی وی(پریری چاپل) در 10 کیلومتری شمال غرب کراوفورد در تگزاس دعوت کرده است.



وی افزود:" این دعوت صورت گرفته و مورد پذیرش هم واقع شده است، اما درباره تاریخ آن هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ هر چند این دیدار می تواند در ماه سپتامبر انجام شود. "

حداقل24 تن از رهبران کشورهای جهان از زمان احداث این مزرعه 647 هکتاری در ژانویه سال 2001 در این مزرعه حضور پیدا کرده و میهمان بوش بوده اند. در بین افراد می توان به نام افرادی همچون "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس ، " جیانگ زمین" رئیس جمهور سابق چین ، "ملک عبدالله" پادشاه عربستان سعودی و " یاپ هوپ شفر" دبیر کل ناتو اشاره کرد.

از سوی دیگر، بوش در دوم مارس سال 2006 در سفر خود به دهلی نو، با سینگ نخست وزیر هند به توافقی دست یافت که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 شکل گرفت و بر اساس آن آمریکا متعهد شد تا تکنولوژی هسته ای غیر نظامی را در اختیار هند قرار دهد.

این توافق که چندی بعد از سوی کنگره آمریکا تصویب شد و بوش آن را امضا کرد، هند را از چند دهه تحریم هسته ای خارج کرد و مقدمه ای بر روابط گسترده تر دو کشور در دیگر حوزه ها شد.