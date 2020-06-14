به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان فرابورس ایران و دانشگاه علامه طباطبایی با در نظر گرفتن ظرفیت قطب علمی ریاضیات مالی به منظور انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و اجرای استراتژی‌های مرتبط با فرابورس ایران به امضا رسید.

مدیرعامل فرابورس ایران، استفاده از نیروی متخصص جوان و دانشگاهی در بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط کنونی آن دانست و گفت: جوانان متعهد و متخصصی که با کوله‌باری از دانش و تخصص به بازار سرمایه وارد می‌شوند، می‌توانند گام‌های مؤثری در مسیر اعتلا و ارتقای آن بردارند.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه می‌تواند پل میان جامعه علمی و بازار سرمایه را محکم‌تر کند، گفت: فرابورس ایران میزبان نوآوری‌ها و ابتکارات جوانانی است که با تلاش و انگیزه می‌خواهند زنجیره توسعه بازار سرمایه کشور را تکمیل کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران در این مراسم به مفاد این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت قطب علمی ریاضیات مالی به‌منظور انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و اجرای استراتژی‌های مرتبط با فرابورس، ارتقای سطح تعاملات علمی و پژوهشی میان طرفین و پیوند میان توانمندی‌های علمی و عملی به‌منظور دستیابی به برنامه‌ای راهبردی و منطبق با دانش تخصصی بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه است.

به گفته او بازار سرمایه یک بازار حرفه‌ای است که ریاضیات مالی و تکنیک‌های مالی علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به غنای هرچه بیشتر تحلیل‌های این بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل فرابورس بیان کرد: در حوزه بازار بدهی و صکوک بحث ریاضیات مالی بسیار پررنگ است و در همین راستا دانشی که به کمک فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در بازار سرمایه تجهیز شده بسیار مفید است.

او با اشاره به جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در سپهر علمی کشور، گفت که این دانشگاه نماینده جامعه علمی کشور است که با در اختیار داشتن قطب‌های علمی خود، ظرفیت‌های متعددی دارد که هر کدام می‌تواند مورد استفاده بهینه در جهت ثروت‌آفرینی قرار بگیرد.

نیاز روزافزون به تعامل دانشگاه و بازار سرمایه

در ادامه این نشست، سید جلال دهقانی فیروزآبادی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به ضرورت توسعه همکاری دانشگاه با ارکان بازار سرمایه گفت که با توجه به ضروریات و شرایط کنونی بازار سرمایه، نیاز به هم‌افزایی و تبادل دانش و تجربه روز به روز تشدید می‌شود.

او تقویت تعامل دانشگاه با بازار سرمایه و اجتماعی شدنِ علم را یکی از اصول توسعه اقتصاد کشور دانست و گفت: دانشگاه علامه طباطبایی بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی کشور است که با در اختیار داشتن قطب‌های تخصصی متعدد می‌تواند پل میان جامعه صنعت و جامعه علمی را فراهم کند.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علامه، یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور، شکاف میان جامعه علمی و صنعت و بازار است و تنها در صورت همت و همیاری طرفین این معضل می‌تواند حل شود و راه‌گشای مصائب دیگر اقتصاد باشد.

فیروزآبادی افزایش فرهنگ سرمایه‌گذاری عمومی، ارتقای سواد مالی و توسعه پژوهش‌های استراتژیک و راهبردی را از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه دانست و تصریح کرد، این تفاهم‌نامه در پی گفتمان‌سازی در مبحث ارتقای سواد مالی جامعه است که بسیاری از آفات بازار سرمایه از فقدان آن ناشی می‌شود.

به گفته او یکی از مفاد این تفاهم‌نامه که بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت و پیگیری بر اجرا شدن سایر مفاد آن، تاکید دارد می‌تواند باعث شود قابلیت اجرایی و عملکردی آن افزایش پیدا کند.

معاون پژوهشی دانشگاه علامه در پایان با برشمردن ظرفیت‌های قطب ریاضیات مالی تصریح کرد که این مرکز علمی فعالیت‌های بین‌المللی نیز دارد که همراستا با ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

بازار سرمایه وامدار ریاضیات است

احمد پویان‌نفر عضو هیأت‌مدیره فرابورس ایران نیز با بیان اینکه تأثیر ریاضیات از طریق بازارهای مالی بحث افزایش رفاه است، عنوان کرد: ریاضیات و راه‌حل‌های آن سهم بسزایی در اقتصاد داشته و کارایی و اثربخشی سیستم را بالا می‌برد. در این میان بازار سرمایه به عنوان یک بازار مهم اقتصادی وامدار تکنولوژی و آمار و ریاضیات است که امضای تفاهم‌نامه میان فرابورس و دانشگاه علامه طباطبایی و قطب ریاضیات مالی به تجهیز نیروهای متخصص برای بازار سرمایه بسیار کمک می‌کند.

پویانفر ورود دانشجویان رشته ریاضیات مالی به بازار سرمایه را اتفاق مثبتی دانست که می‌تواند به بلوغ و رشد این بازار کمک شایانی کند.

او در همین راستا، پیشنهاد کرد به منظور عملیاتی و اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه یک آزمایشگاه در محیط دانشگاه یا فرابورس برای پیشبرد اهداف تفاهم‌نامه برپا شود.

دانشگاه موجب ثروت‌آفرینی می‌شود

دکتر عبدالساده نیسی رئیس قطب علمی ریاضیات مالی، تفاهم‌نامه همکاری میان فرابورس ایران و قطب ریاضیات مالی را گامی در تداوم حرکت در مسیر علمی و تجربی دانست و گفت، دانشی که در دانشگاه در جریان است می‌تواند موجب ارزش‌آفرینی و ثروت در بازار سرمایه و جامعه شود.

او ضمن قدردانی از رویکرد حمایت‌گرایانه ارکان بازار سرمایه از دانشجویان، افزود که ویژگی‌ها و پتانسیل‌های قطب ریاضیات مالی می‌تواند به کمال در اختیار بازار سرمایه قرار بگیرد.

به گفته نیسی، ویژگی‌های مثبت قطب ارتباط با دانشگاه‌های بین‌المللی، در اختیار داشتن رسانه‌ای برای ترویج اندیشه و دانش تخصصی و تسلط بر OTC و زوایای آن است.

دکتر رضا پورطاهری رئیس دانشکده آمار نیز تقویت پیوند میان جامعه دانشگاهی و بازار سرمایه را اتفاق مبارکی دانست و گفت: رشته ریاضیات مالی، رشته نوپایی در جهان است که می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه را درخشان‌تر کند. من به همراه سایر همکارانم، همیشه در اندیشه تقویت تعامل دانشگاه و صنعت و بازار بوده‌ایم و این تفاهم‌نامه می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

به گفته او، چهره‌های آکادمیک با تطبیق مدل‌های خود با داده‌های بازار توانستند ایرادات مدل‌ها را متوجه شوند و در جهت رفع آن‌ها گام بردارند؛ در واقع پیشرفت ریاضیات مالی مرهون این بررسی و تطبیق است. الگوهایی که در داده‌ها دیده می‌شود، ممکن است با بررسی داده‌های جدید نقض شود و در پی آن مدل‌های جدیدی ایجاد شود.

پورطاهری با بیان اینکه تا پیش از این ریاضیات مالی در کشور بیشتر از آنکه به بازار نزدیک باشد، لابراتوری و آزمایشگاهی بود، گفت: اکنون فارغ‌التحصیلان این رشته در تلاش هستند داده‌های واقعی و بورسی را بررسی کنند تا بتوانند با تطابق مدل‌های خود با واقعیت بازار، آن‌ها را بهبود ببخشند.

او در همین زمینه افزود: پژوهشگران می‌توانند با واکاوی طبیعت داده‌های بازار سرمایه کشور، به مدل‌هایی برسند که کارکرد مناسبی در آن دارد. من امیدوار هستم این تفاهم‌نامه منجر به این شود که اگر درصدد قیمت‌گذاری مشتقه هستیم، مدلی را انتخاب کنیم که با داده‌های واقعی تطابق دارد.