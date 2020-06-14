خبرگزاری مهر - گروه استانها: برای دومین روز متوالی پس از اوج گیری ناگهانی بیماران کرونایی در کرمان که در آخرین اعلام آمار روزانه تعدادشان از ۲۶۰ نفر نیز عبور کرد دیگر آمار رسمی بیماران منتشر نشده است اما ابراز نگرانیهای مسئولان بهداشتی استان از این حکایت دارد که کرمان سیر صعودی خود را ادامه میدهد و بسیاری از شهرستانهای کرمان در آستانه منطقه قرمز کرونایی قرار گرفتهاند.
۲۰ بیمار جدید بستری شدند
امروز طبق آمار سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۰ مورد بستری جدید در استان کرمان روی داده است که شامل حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۹ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۲ نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان یک نفر میباشد.
۹۲ نفر هم اکنون در بیمارستانهای استان بستری هستند
مهدی شفیعی افزود: تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستانهای استان کرمان ۹۲ نفر است و در مجموع این آمار به ۹۸۷ نفر از ابتدای شیوع رسیده است.
وی گفت: همچنین تعداد فوتیهای ۲۴ ساعته استان خوشبختانه به صفر رسیده اما آمار کلی فوتیهای کرمان ۹۹ نفر میباشد.
شفیعی به خبرنگار مهر گفت: از مردم میخواهیم نکات بهداشتی را مانند روزهای ابتدای شیوع کرونا رعایت کنند، اینکه برخی از محدودیتها برداشته شده است به این دلیل است که اپیدمی عملاً روی داده است و اعمال محدودیت نمیتوان جلوی ایجاد اپیدمی را بگیرد.
اپیدمی عملاً روی داده است و اعمال محدودیت نمیتوان جلوی ایجاد اپیدمی را بگیرد
وی افزود: استفاده از ماسک و شستشوی مداوم دستها و خودداری از حضور در جمعهای غیر ضروری میتواند جلوی شیوع بیشتر بیماری بگیرد.
وی گفت: اکثر شهرستانهای استان کرمان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و به خصوص در جنوب استان کرمان ما با موج شیوع کرونا مواجه هستیم و کادر درمانی نیز به شدت درگیر این موج شده و در حال فرسایش است.
افزایش تستهای روزانه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: از سوی دیگر مردم باید بدانند که میزان تستهای روزانه ما افزایش یافته و کار بیماریابی اطرافیان موارد مثبت نیز با شدت بیشتر در حال انجام است.
شفیعی بیان کرد: از مردم میخواهیم اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و اگر مردم به هشدارها توجه کنند و از برپایی مراسمهای عروسی و عزا و مراسمهای و آداب و رسوم خاص محلی خودداری کنند میزان شیوع نیز کاهش مییابد.
اگر مردم به هشدارها توجه کنند و از برپایی مراسمهای عروسی و عزا و مراسمهای و آداب و رسوم خاص محلی خودداری کنند میزان شیوع نیز کاهش مییابد
وی گفت: ما تاکنون تعداد بیماران را اعلام میکردیم اما این سبک اطلاع رسانی هیچ تأثیری در رعایت اصول توسط مردم نداشت و به همین دلیل سعی میکنیم اطلاع رسانی را به سمت هشدارهای لازم ببریم و مردم را آگاه کنیم.
شفیعی گفت: اکثر شهرستانهای استان کرمان قرمز هستند اما شهرستانهای زرد نیز داریم در واقع وضعیت استان شکننده است.
همه چیز به رفتار مردم بستگی دارد
وی در خصوص آینده این بیماری گفت: همه چیز به رفتار مردم بستگی دارد، مردم باید بدانند کرونا هنوز وجود دارد و قربانی میگیرد اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم امکان دارد ما یا نزدیکانمان قربانی این بیماری شویم.
نمیتوان پیش بینی کرد استان در آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد چون متأسفانه مردم خطر بیماری را جدی نمیگیرند
وی گفت: نمیتوان پیش بینی کرد استان در آینده چه وضعیتی پیدا خواهد کرد چون متأسفانه مردم خطر بیماری را جدی نمیگیرند.
وی تاکید کرد: همچنان شستن دست و صورت و عدم تماس دست با دهان، چشم و بینی از اهمیت بالایی برخوردار است و ترجیحاً مردم در مکانهای شلوغ از ماسک استفاده کنند.
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: برداشتن محدودیتها به این دلیل نیست که خطر رفع شده و مردم باید نکات فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
برداشتن محدودیتها به معنای رفع خطر نیست
محمد صادق بصیری افزود: آمار نشان از افزایش موارد ابتلاء در هفتههای اخیر دارد و به همین دلیل مردم نباید تصور کنند برداشتن برخی از محدودیتها به معنی رفع مشکلات است.
وی تصریح کرد: بازگشایی تالارهای پذیرایی، نمایشگاهها، گیم نتها و سایر مراکزی که مجوز فعالیت گرفتهاند طبق ضوابط مشخص است و در مناطقی انجام شده که قرمز نیستند.
نظارتها تشدید شود
وی از مسئولان نظارتی هم خواست با حساسیت ویژه رعایت پروتکلهای بهداشتی را مورد بازرسی قرار دهند.
این در حالیست که مسئولان بهداشتی استان کرمان تاکید میکنند بازگشایی اماکنی که تمرکز جمعیتی بالایی دارند باید با استفاده از ماسک انجام شود.
ورود به بانک بدون ماسک ممنوع
این در حالی است که دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان نیز اعلام کرد ورود افراد فاقد ماسک به بانکها مجاز نیست و هر فردی که قصد استفاده از خدمات بانکی دارد باید ماسک داشته باشد.
با این وجود اگر این روزها به سطح شهر کرمان بروید به سادگی در شلوغ ترین مکانهای شهر افرادی را میبینید که فاقد ماسک هستند.
برداشتن محدودیتها عامل مهم شیوع
سیستم حمل و نقل عمومی، کارمندان ادارت دولتی، بانکها و اصناف در برخی مواقع ابتداییترین موارد فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمیکنند.
با این وجود از ابتدای هفته جاری تالارهای پذیرایی، قهوه خانهها، گیم نتها و خانههای بازی در کرمان با ۵۰ درصد ظرفیت زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
به نظر میرسد در کنار رفتارهای مخاطره آمیز مردمی برداشتن همین محدودیتها مهمترین عامل در شیوع بیماری کرونا در استان کرمان است.
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