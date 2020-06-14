خشونت پلیس آمریکا باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سیانان امروز یکشنبه در گزارشی فاش کرد که مقارن با ادامه اعتراضات گسترده مردمی در جهان به قتل فجیع «جورج فلوید» توسط پلیس آمریکا، خشونت نیروهای پلیس در این کشور باز هم قربانی گرفت.
بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی سیانان، این بار یک لاتینی تبار توسط نیروهای پلیس شهر «سن برناندینو» (San Bernardino) در ایالت کالیفرنیا کشته شده است.
اداره پلیس این شهر بر اساس رویه معمول مدعی شده است این مَرد لاتین تبار اسلحه به دست داشته است!
گزارشها در این خصوص حاکیست، پس از تیراندازی پلیس به سوی وی و زخمی کردن او، این فرد به بیمارستان بُرده شد؛ اما بر اثر جراحتهای ناشی از اصابت گلوله جان خود را از دست داد.
گفتنی است، چندی پیش «جورج فلوید» زیر زانوی یک پلیس سفید پوست در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتا در آمریکا خفه شد؛ توحشی که جهانیان را به حقیقت ادعاهای حقوق بشری کاخ سفید آگاهتر ساخت.
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