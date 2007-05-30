فارغ التحصیلان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ابراهیمی ظهر چهارشنبه در دومین جشن فارغ التحصیلی 400 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی افزود : این واحد دانشگاهی در سال گذشته برای 10 طرح کارآفرینی خویش فرمایی و خود اشتغالی 700 میلیون ریال تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) را به فارغ التحصیلان پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 154 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی فارغ التحصیل شدند، تصریح کرد : فارغ التحصیلی به منزله جدایی دانشجویان از دانشگاه نیست و آنها می توانند همچنان از مزایای امکانات آموزشی و رفاهی دانشگاه بهره مند شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی هم در این مراسم از اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

علی محمد صفانیا یکی از فعالیت های مهم دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی را در بخش پژوهشی دانشگاه بیان کرد و افزود : با جذب 35 نفر در بورسیه دکترا به زودی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی فراهم خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون پنج هزار دانشجو در دانشگاه های واحد آیت الله آملی و سماء در 32 رشته کاردانی و کارشناسی در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند .

