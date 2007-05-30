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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

فرانسه از نامزد آمریکا برای تصدی ریاست بانک جهانی حمایت کرد

وزیر امور خارجه فرانسه بر حمایت کشورش از تصمیم آمریکا مبنی بر معرفی رابرت زولیک به عنوان رئیس جدید بانک جهانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"برنارد کوشنر" در حاشیه نشست وزیران امورخارجه 8 کشورصنعتی جهان (G8 ) در آلمان اعلام کرد : انتخاب رابرت زولیک به عنوان رئیس جدید بانک جهانی از سوی آمریکا انتخاب شایسته ای است و مطمئنم زولیک در بازگرداندن اعتبار از دست رفته این موسسه بین المللی  موفق خواهد بود.

وزیر امور خارجه فرانسه افزود : در دوران ریاست ولفوویتز بر بانک جهانی، به دلیل حوادث رخ داده، این بانک اعتبار خود را از دست داد، اما با آمدن زولیک وضعیت بانک جهانی همانند قبل خواهد شد و از همین رو فرانسه از انتخاب زولیک به عنوان رئیس جدید بانک جهانی حمایت می کند.

لازم به ذکر است پل ولفوویتز امروز به طور رسمی از ریاست بانک جهانی کنار می رود از همین رو آمریکا رابرت زولیک را به عنوان رئیس جدید بانک جهانی معرفی کرده و اگر هیئت مدیره بانک جهانی که متشکل از 24 عضو است؛ با انتخاب زولیک موافق باشند؛ وی رئیس جدید بانک جهانی خواهد بود.

"رابرت زولیک" 53 ساله که پیش از این  معاون وزیر امور خارجه آمریکا بوده، سال گذشته از مسوولیت خود در وزارت خارجه آمریکا استعفا و راهی بانک گلد من ساچ شد. زولیک جانشین پل ولفوویتز می‌شود که به دنبال رسوایی مالی و افزایش غیرقانونی حقوق معشوقه‌اش مجبور به استعفا شد.

کد مطلب 494975

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