هزینه های درمانی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود

محمد متین با اعلام این خبر افزود: قانون مالیات های مستقیم، معافیت های گوناگونی را برای بهره مندی مودیان مالیاتی درنظر گرفته است، از جمله این که هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی، به شرط این که موسسه درمانی یا پزشک، دریافت وجه را گواهی نماید، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر است.

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص هزینه های درمانی معلولان و بیماران خاص نیز گفت: درمورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است، می باشد.

وی همچنین درخصوص حق بیمه پرداختی از سوی مودیان نیزعنوان کرد: کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیر از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود، توسط کارفرمایان امکان پذیر است.

متین تصریح کرد: کسر هزینه های مقرر در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم در خصوص صاحبان مشاغل که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود، به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد اشاره را پس از پایان سال انجام هزینه، تحویل اداره امور مالیاتی کنند.