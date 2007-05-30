فراگیری آموزه های امام راحل راه رسیدن به دینداری است

به گزارش خبرنگار مهر ، استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا ظهر امروز در هفتمین همایش آرمان های امام خمینی (ره) در مشهد افزود : دانشگاه های ما روز به روز به سمت پیشرفت فناوری و تکنولوژی پیش می روند و علوم انسانی در آنها روز به روز به دست فراموشی سپرده می شود.

پروفسور "ساشا دینا" با اشاره به گفته امام راحل (ره) خاطر نشان کرد : ما باید به اسلام ناب محمدی برگردیم و خودمان را تنها درگیر عقلانیت نکنیم زیرا جهاد ایمانی در انسان نیروی ایجاد می کند و حرکت او به سوی کمال شایسته را تسریع می نماید .

وی با تاکید بر همراهی جهاد ایمانی در کنار جهاد عقلانی گفت : این دو در کنار هم نیروی ایمانی و انسانی را در جوامع بشری تقویت می کنند و این تعریف و تعهد اسلام است .

این استاد دانشگاه با بیان اینکه انقلاب امام خمینی (ره) در ایران انقلاب گل بود نه اسلحه اظهار داشت : امام با جهاد ایمانی که به راه انداخت نیروی فعال ایمان مردم را به حرکت درآورد و تعهد ایمانی ایشان تبدیل به یک انقلاب اجتماعی شد .

دینا با اشاره به سخنان امام در وحدت بین شیعه وسنی بر این مهم تاکید کرد و اذعان داشت : در حال حاضر تنها این نوع وحدت است که جامعه اسلامی را استحکام بخشیده و ما را از حیله های استکبار مصون داشته است .

استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا با اشاره به دینداری مدرن و سکولار در جوامع غربی عنوان کرد : سکولارها مخالف دین نیستند بلکه دین را به محیط شخصی منحصر و آن را از اجتماع دور می کنند تا مردم و دین را از سیاست جدا کنند.

وی با تصریح بر اینکه بخش دینداری بزرگترین بخش علوم انسانی در دانشگاه ویرجینیا است یادآور شد : آنها در این مورد بسیار سرمایه گذاری می کنند تا مردم آمریکا دیندار شوند زیرا علوم انسانی زیربنای تمام علوم طبیعی و حاکم بر جهان است .