اتحادیه اروپا مانع ادامه تجاوزات اسرائیل به مناطق فلسطینی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اینترنتی آلمانی زبان اسرائیل نت، سخنگوی پارلمان اروپا امروز در غزه با وزیر امور خارجه دولت وحدت فلسطین دیدار کرد که در این دیدار، علاوه بر گفتگو درباره مناسبات دوجانبه، آخرین تحولات خاورمیانه به ویژه اوضاع مناطق فلسطینی بررسی شد.

سخنگوی " هانس - گرت پوترینگ" رئیس پارلمان اروپا در دیدار با " زیاد ابو عمر " وزیر امورخارجه فلسطین خاطر نشان کرد : اتحادیه اروپا از جمله علاقه مندان برقراری آتش بس دائمی و پایان درگیری ها در خاورمیانه است .

در این دیدار، وزیر امورخارجه فلسطین درباره مشکلات موجود اقتصادی و تنش های سیاسی خاورمیانه سخنانی مطرح کرد .

نماینده اتحادیه اروپا در این دیداربدون محکوم کردن تجاوزات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی گفت : اتحادیه اروپا از طرف فلسطینی می خواهد تا رویکرد صلح جویانه تری را در استراتژی خاورمیانه ای خود در پیش گیرد .

وزیر امورخارجه فلسطین نیز گفت : از اتحادیه اروپا می خواهیم تا به کمکهای خود به فلسطینی ها ادامه داده و برای متقاعد کردن اسرائیلی ها به منظور پایان دادن به تجاوزات خود به مناطق فلسطینی تلاش کند.

این در حالی است که امروز اعضای کمیته چهارجانبه در برلین گرد هم می آیند .