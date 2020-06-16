شروع درمان ۱۰ بیمار مبتلا به کرونا با روش پلاسمادرمانی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان، طوس کیانی گفت: تا کنون ۳۰ نفر از بهبود یافته گان مبتلا به کووید ۱۹ برای اهدای پلاسمای خود به انتقال خون همدان مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به روند انجام پلاسما درمانی و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص گفت: در حال حاضر برای ۱۰ نفر از مبتلایان به کووید ۱۹ بر اساس نظر پزشکان معالج، معالجه با روش پلاسما درمانی شروع شده است.

کارشناس مسئول بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از مردم نوع دوست همدان خواست در صورتی که به کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند و قریب به چهار هفته از بهبودی آنان گذشته، به شکرانه سلامت مجدد و کمک به بیماران نیازمند به درمان برای اهدای پلاسما به انتقال خون همدان مراجعه کنند.

طوس کیانی یادآور شد: اهدای پلاسما بر اساس منابع علمی و نظر متخصصین مربوطه هیچ گونه ضرر و عارضه‌ای برای اهدا کننده در بر نخواهد داشت.

وی با تقدیر از ۳۰ نفر اهدا کننده پلاسما اضافه کرد: از خانم‌های باردار و با سابقه زایمان و همچنین افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند پلاسما اخذ نخواهد شد.