فراخوان یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی انتخاب کتاب دفاع مقدس از کلیه پدید آورندگان ، نویسندگان و ناشران دعوت کرد تا 5 نسخه از آثار خود را که برای اولین بار در سال 85 با موضوعات مختلف دفاع مقدس منتشر کرده اند برای شرکت در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس ارسال کنند.

دبیرخانه دائمی انتخاب کتاب دفاع مقدس ازعلاقمندان خواست آثار خود را تا پایان تیرماه سال جاری به نشانی تهران ، خیابان استاد شهید مطهری ، خیابان میرعماد، ساختمان شماره 4 ، طبق هفتم ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، دبیرخانه انتخاب کتاب دفاع مقدس ارسال کنند.