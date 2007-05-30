سروده های زنده یاد ابوالفضل سپهر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار آلبوم منتخبی از سروده های " ابوالفضل سپهر "، اولین اقدام معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در عرضه سروده های ماندگار شاعران دفاع مقدس است.
این کار که قرار است در آینده ای نزدیک با شعرهایی از دیگر شاعران معاصر به مخاطبان عرضه شود ، تحت عنوان کلی " شعور سرخ " تولید شده است .
سروده های زنده یاد " ابوالفضل سپهر " با صدای وحید جلیل وند و آهنگسازی سعید شبانی انتشار یافته است. " معبری به آسمان " گلچینی از برترین های سروده های ابوالفضل سپهر در قالب 10 قطعه صوتی است.
