به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر ماشا الله ترابی در امروز در نشست ایجاد شبکه همکاری دانشکده های پزشکی کشورهای اسلامی در جزیره کیش افزود : این دانشکده می تواند مورد استفاده دانشجویان و اساتید باشد و با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف، کتابخانه ها و وب سایت های مختلف را سازماندهی کند.

وی یاد آور شد: انتظار می رود امکان استفاده همزمان همه دانشگاهها از این سایت فراهم شود تا ضمن استقلال دانشگاهها امکان شکل گیری پروژه های تحقیقاتی مشترک و نیروی انسانی موجود را فراهم کند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود : یکی از دلایل عمده رشد مقالات در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی تشکیل شبکه های منطقه ای است که توانسته اند علاوه بر حفظ استقلال دانشگاهها منابع خود را به اشتراک بگذارند.

ترابی خاطرنشان کرد: سوق دادن دانشگاهها به سمت شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است و در این راه باید به نقش جدی دانشگاهها در مدیریت دانش توجه کرد. این نقش در ایجاد، انتقال و بهره برداری از دانش خود را بروز می دهد.

وی افزود : ایجاد دانش به تحقیقات، انتقال آن به امکان بروز نوآوری و بهره برداری از آن به تجاری سازی دانش می انجامد. در واقع شبکه ها به ارتباط بهتر دانشگاهها و همچنین ارتباط بهتر با صنعت کمک می کنند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در فناوری اطلاعات گفت : آموزش مرکز ثقل همه این فعالیتها است و در واقع از طریق آموزش امکان بهره برداری از دانش فراهم می شود و امکان پ‍‍ژوهشهای کاربردی نیز ایجاد می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر بحث اصلی جهانی سازی کاربردی شدن دانش است. در حالیکه بیشتر شبکه هایی که تشکیل شده اند در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند اما فضای اینترنت می تواند ضمن حفظ فرهنگ ها شبکه را نیز تقویت کند. لازم است میان دانشمندان خودمان پل هایی را برقرار کنیم و با خلق موقعیت ها مثلث دانش تکمیل می شود.

ترابی اظهار داشت : نگاه جدید به علوم پزشکی در تحقیقات،‌ نوآوری مجازی و آموزش تبلور پیدا می کند و برای ارتقاء فعالیت های حوزه علوم پزشکی باید از فشار فناوری و کشش کاربران استفاده کرد.

وی افزود : نوآوری امکانپذیر نمی شود مگر بتوانیم منابع خود را به اشتراک بگذاریم و مدیریت جدیدی را برای سطوح خود ایجاد کنیم. باید بتوانیم در چارچوب همکاری را برای توسعه فناوری فراهم کنیم تا به دورنمای مشترک در نظام فناوری دست پیدا کنیم.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: شکل گیری خدمات الکترونیک از ایمیل آغاز شده و حال به موسسات آموزش مجازی رسیده است . در حال حاضر چهار موسسه بین المللی در حوزه علم فعالیت مجازی انجام می دهند. این موسسات توانسته اند شبکه های مجازی را در قالب دانشکده های پزشکی مجازی ایجاد کنند.

وی اظهار داشت : چالش جدی برای توسعه نوآوری در حوزه تولید دانش در علوم پزشکی این است که تحقیقات و شبکه هایی که در حوزه های علمی فعالیت می کنند در کنار مباحث یادگیری الکترونیک و سلامت عمومی و مدیریت دانش باید قرار گیرند.

ترابی افزود : از طریق توسعه و انتشار دانش ضمن ارتقاء و تولید دانش جدید زمینه سلامت را فراهم کنیم و همزمان از همه فناوری های نوین بهره مند شویم.