بازی با پرسپولیس یک مسابقه معمولی است/ امیدوارم داور تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار نگیرد

محمدرضا ساکت با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: بازی برابر پرسپولیس همچون سایر دیدارهای مان درجام حذفی است. برخلاف تیم ما این تیم پرسپولیس است که تحت فشاراست و باید با کسب نتیجه درجام حذفی پاسخگوی خواسته های تماشاگرانش باشد.

وی ادامه داد: طبیعی است که هر دو تیم پرسپولیس و سپاهان با هدف پیروزی در دیدارنیمه نهایی مسابقات جام حذفی به میدان خواهند رفت و فرصت رسیدن به دیدار نهایی را از دست نمی دهند. همین مسئله جذابیت بازی را دوچندان می کند و نوید یک بازی تماشایی را می دهد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به این نکته که "توقع هواداران پرسپولیس روی دوش و ساق بازیکنان این تیم سنگینی خواهد کرد،" افزود: باشگاه پرسپولیس درفصلی که گذشت با توجه به مشکلات بسیاری که با آن دست به گریبان بود علی رغم شایستگی از دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر بازماند. با این وجود تمام انتظار و توقع هواداران پرسپولیس به موفقیت این تیم درجام حذفی دوخته شده تا شاید ناکامی مسابقات لیگ برتر جبران شود.

ساکت ازپرسپولیس و سپاهان به عنوان قطب های فوتبال ایران یاد کرد و افزود: باشگاه سپاهان و پرسپولیس از خانواده بزرگ شاهین هستند و برهمین اساس اخلاق را سرلوحه کارخود قرارمی دهند و سعی می کنند در این زمینه نمونه باشند.

وی ادامه داد: تماشاگران این دو باشگاه نیز از نسل شاهین هستند و با فرهنگ ترین تماشاگران ایران به شمارمی آیند. این دو باشگاه درفصل جاری با کمترین تنبیه و جریمه روبرو شده اند که نشان دهنده فرهنگ بالا نزد دو باشگاه است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با ابراز اطمینان از اینکه دیداراین تیم برابر پرسپولیس درمرحله نیمه نهایی جام حذفی درفضایی سالم و جوانمردانه برگزار خواهد شد ، خاطر نشان ساخت: امیدوارم داورهرفردی که هست تحت تاثیر جو ورزشگاه آزادی قرارنگیرد و دریک فضای سالم و بی پیرایه قضاوتی عادلانه داشته باشد.