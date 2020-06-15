به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، دادخدا سالاری در خصوص نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌هایی که محور و متولی کار تولید هستند از رونق تولید فقط شعار آن را می‌دهند همان گونه که از اقتصاد مقاومتی فقط شعار آن را سر داده‌اند.

سالاری ضمن گلایه جدی از وضع تعرفه غیر کارشناسی بر محصولات جالیزی، افزود: وضع این تعرفه‌ها فساد پذیری بالایی داشته، صادرکننده را برای صادرات این محصولات بی انگیزه کرده و فرصت فوق العاده موجود در بازارهای منطقه با ارز آوری بسیار بالا را تبدیل به چالش ورشکستی و بدهکاری کشاورزی و تولید کننده داخلی و بی انگیزه شدن آنها در امر تولید می‌کند.

وی بیان کرد: مدیران و تصمیم گیرندگانی که باعث این آشفتگی و هدر رفت منابع کشور شده‌اند، از باب قصور در انجام وظایف و خدای ناخواسته از باب تعمد یا سو استفاده در هر سطحی که قرار دارند مورد سوال و جواب مدعی العموم و عندالاقتضاء پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.

مدعی العموم در استان کرمان با اشاره به این مطلب که این مطلب که پیمان‌سپاری ارزی در جالیز فساد پذیر باید با سایر کالاهای صادراتی متفاوت باشد، اظهار کرد: بدیهی است تصمیم گیری بر خلاف این بدیهیات قابل تأمل است.

سالاری اظهار داشت: طبیعی است وقتی به صادرکننده اعلام می‌شود که برای محصول فساد پذیری مانند پیاز باید کیلویی ۱۰ هزار تومان تعرفه صادرات بپردازد از قبل هم برای محصولی که معلوم نیست به سلامت به بازار مصرف خود در کشور مصرف کننده برسد یا به واسطه ضعف سیستم حمل و نقل و دیپلماسی اقتصادی ضعیف پشت مرزها فاسد شود، اضافه شدن پیمان‌سپاری ارزی دیگر انگیزه‌ای برای صادرات باقی نخواهد گذاشت و اصلاً کنار گذاشتن این مؤلفه‌ها یعنی بحث صادرات باید متوقف و تعطیل شود.

وی گفت: متأسفانه باید بگوییم برخی مسئولان اتفاقاً تأثیرگذار معنی طرح استمرار را به خوبی درک نکرده و مطلع نیستند که تفاوت هزینه تولید و میزان تولید در گلخانه و مزرعه، بازاریابی و صادرات محاسبات خاص خود را می‌طلبد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان افزود: در حالی که مسئولان متولی در حوزه وزارت کشاورزی و صمت و سایر سازمان‌های ذیربط به جای پاسخگویی و چاره اندیشی به دنبال متقاعد کردن دستگاه قضائی برای برخورد با کشاورز معترض رفته‌اند، سپاه پاسداران با درایت و برنامه ریزی فرماندهی سپاه ثارالله استان علیرغم مواجه نبودن با تکلیف قانونی با دو برابر قیمت پیشنهادی شبکه دلالی، پیاز را از کشاورزان جنوب استان خریداری و با قیمت خرید بین مردم توزیع کرده است که این اقدام با روحیه انقلابی گری و جهادی فرماندهی سپاه ثارالله باعث خروج کشاورزان از بن بست و جبران قصور و مسامحه مسئولان ذیربط شده است.

سالاری افزود: متأسفانه مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز بازار را از جیب کشاورز، تولید کننده و صادرکننده بی دفاع و ورشکسته تنظیم می‌کنند در حالی که همان طوری که برای تهیه اقلام اساسی کشور از جمله برخی محصولات کشاورزی از طریق واردات یارانه اختصاص داده می‌شود حق آن است که دولت نیز از باب حمایت از تولیدات داخلی در سال جهش تولید در قالب بسته‌های حمایتی مانع از ورشکستگی و بیکاری هزاران کشاورز و تولید کننده شود.

وی ابراز داشت: اینکه واردات و دلال گری روز به روز تسهیل، بی ضابطه و شیرین اما صادرات با مشکل و تلخ می‌شود، نشان از ضعف عملکرد مسئولان و احیاناً فساد و رانت پنهان در این مقوله دارد که لازم است در این زمینه آسیب شناسی صورت پذیرد.

دادستان کرمان در پایان از اقدام جهادی سپاه ثارالله در خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان مستاصل جنوب استان، قدردانی کرد.