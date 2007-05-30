وزیر دفاع لیتوانی خواستار استقرار سپر موشکی در خاک کشورش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جوزاس اولکاس" درجریان دیدار از مولدوای خاطر نشان کرد:" کشور ما به این سیستمها نیاز دارد. این تهدید وجود دارد که طی چند سال آینده کشورهای بی ثبات به توانایی فنی برای حمله دست پیدا کنند. جهان باید از این روند جلوگیری کند. "

وی افزود:" یکی از راه حلها، سیستم ضد موشکی پیشنهاد شده از سوی ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) است."

لیتوانی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به ناتو و اتحادیه اروپا پیوست ، درمرز شمال غربی روسیه قرار دارد .

" لئونید اسلاتسکی" یکی از نمایندگان ارشد پارلمان روسیه در گفتگو با رادیو مسکو خاطر نشان کرد:" ما قاطعانه با استقرار این سلاحها در لیتوانی مخالفت خواهیم کرد. هیچ تهدیدی برای لیتوانی وجود ندارد. این تنها نشان دهنده حرکت لیتوانی در راستای مواضع آمریکا و ناتو است."

آمریکا تلاش می کند تا سامانه سپر موشکی خود را در جمهوری چک و لهستان مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.