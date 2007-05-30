به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ارسلان قربانی روز گذشته در نشست کمیته آموزش و پژوهش طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس در جزیره قشم افزود : طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران در حوزه خلیج فارس یک طرح ملی است که در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام و تبدیل شدن کشور به قدرت اول اقتصادی منطقه در حال اجراست.

وی با تاکید بر حمایت و مشارکت وزارت علوم در اجرای موفق این طرح ملی گفت : وزارت علوم باور به توسعه علمی مناطق آزاد دارد و از تاسیس دانشگاههای مستقل و برگزاری دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی در این مناطق حمایت می کند.

دکتر قربانی با اشاره به فعالیت های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در بخش بین المللی، ضمن اعتماد به دیپلماسی اکادمیک و فارغ از مسائل سیاسی به دنبال فعال کردن کمیته های مشترک با کشورهای پیشرفته، توسعه همکاری ها با سازمان های بین المللی آموزشی در سراسر دنیا هستیم.

نشست کمیته آموزش و پژوهش طرح ساماندهی روابط اقتصادی ، تجاری، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس با حضور قائم مقام وزیر علوم و معاون مدیر کل همکاری های اقتصادی وزارت امورخارجه در جزیره قشم برگزار شد.