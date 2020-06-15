شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا در کرمان به ۱۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۹ مورد جدید در بیمارستان‌های استان کرمان بستری شدند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد پنج نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند، افزود: از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان یک نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۰ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم دو نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان یک نفر بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: بر این اساس در حال حاضر تعداد موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان ۱۰۰ نفر است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون هزار و ۶۱ نفر است، گفت: سه نفر به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند و بر این اساس آمار مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون ۱۰۲ است.