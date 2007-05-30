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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۳۷

نیمی از اعتبارات بنگاه های زودبازده به صنایع مادر اختصاص می یابد

اراک - خبرگزاری مهر : استاندار استان مرکزی گفت : نیمی از اعتبارات بنگاه های زودبازده اقتصادی به صنایع مادر استان اختصاص می یابد که با این کار حجم قابل توجهی از مشکلات این صنایع حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید خود از بخشی از صنایع استان افزود : صنایع مادر استان نقش مهمی در تامین نیازهای کشور داشته اند و اکنون باید برای حل مشکلات از آنان حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکز سهم قابل توجهی در استفاده از اعتبارات بنگاه های زودبازده اقتصادی در کشور و به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت داشته است اضافه کرد : مهم ترین مشکل صنایع استان در بخش بازاریابی است که نیازمند تلاش های مجدد و بر اساس فاکتورهای امروزی است .

سهرابی در ادامه حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی را یکی از راهکارهای حل مشکلات ناشی از نبود بازاریابی مناسب خواند و گفت : راهکارهای علمی دیگری در این زمینه وجو دارد که صنایع و تولید کنندگان استان باید به آنها توجه بیشتری کنند.

وی اولویت دولت  نهم را توجه جدی به تولید و توسعه که صنعت بخش مهمی از آن را شامل می شود دانست و افزود : دولت نهم در اجرای سیاست‌های بلند مدت خود در صدد تقویت صنایع کشور است که در این استان موفقیت چشمگیری داشته است.

سهرابی بیان داشت : با بررسی مشکلات صنایع استان در بازدیدهای هفتگی این معضلات در زیر مجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مورد تحقیق قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از آن نیز اجرایی می‌شود.

 

 

کد مطلب 495046

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