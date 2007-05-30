نیمی از اعتبارات بنگاه های زودبازده به صنایع مادر اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید خود از بخشی از صنایع استان افزود : صنایع مادر استان نقش مهمی در تامین نیازهای کشور داشته اند و اکنون باید برای حل مشکلات از آنان حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مرکز سهم قابل توجهی در استفاده از اعتبارات بنگاه های زودبازده اقتصادی در کشور و به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت داشته است اضافه کرد : مهم ترین مشکل صنایع استان در بخش بازاریابی است که نیازمند تلاش های مجدد و بر اساس فاکتورهای امروزی است .

سهرابی در ادامه حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی را یکی از راهکارهای حل مشکلات ناشی از نبود بازاریابی مناسب خواند و گفت : راهکارهای علمی دیگری در این زمینه وجو دارد که صنایع و تولید کنندگان استان باید به آنها توجه بیشتری کنند.

وی اولویت دولت نهم را توجه جدی به تولید و توسعه که صنعت بخش مهمی از آن را شامل می شود دانست و افزود : دولت نهم در اجرای سیاست‌های بلند مدت خود در صدد تقویت صنایع کشور است که در این استان موفقیت چشمگیری داشته است.

سهرابی بیان داشت : با بررسی مشکلات صنایع استان در بازدیدهای هفتگی این معضلات در زیر مجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مورد تحقیق قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از آن نیز اجرایی می‌شود.