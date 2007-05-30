هزینه تبلیغات برای هر نفر 200 دلار در روز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، فاطمه غنی پور ظهر امروز در کارگاه آموزش مهارت های بازاریابی و فروش در دانشگاه علم و صنعت اراک افزود : علیرغم این میزان توجه دنیا به تبلیغات در ایران رشته تبلیغات وجود ندارد و مدیریت بودجه مهم ترین مسئله در کشور است به این معنا که هزینه ای که برای اشتغال به فردی داده می شود آیا می تواند این مبلغ را مدیریت کند و اشتغال به وجود آورد؟



وی با اشاره به اهمیت تبلیغات در بازار یابی و معرفی کالای تولید شده خاطرنشان کرد : یکی از آسیب های تجارت ایران، نامناسب بودن بسته بندی ها است در حالیکه کیفیت، استاندارد بودن، نوع بسته بندی، نام و نشان تجاری از عوامل انتخاب یک محصول است.

غنی پور تصریح کرد : شناسایی ویژگی های اخلاقی مخاطب و متناسب بودن پیام ها با درک و عقل او از فرامین ارتباط با مخاطب است و هم چنین عواملی مانند فهرست بها، شناسایی طبقه اجتماعی ، محل مناسب فروش محصول ، تخفیف و سن مخاطب و خریدار در جذب مخاطب موثر است.



در این کارگاه جمعی از دانشجویان دانشگاه های علم وصنعت اراک، آزاد اسلامی ، جامع علمی کاربردی، پیام نور و دانشگاه اراک حضور داشتند .



