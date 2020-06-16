به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهدی صالحی رئیس دبیرخانه «کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت»، با اعلام این خبر افزود: ششمین نشست این کمیسیون در روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۹، به ریاست دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

وی افزود: دستیابی به نگرشی کل‌نگر، فراگیر و قرآن بنیان برای حل مسائل کاربردی و اولویت دار جامعه در زمینه‌های پیوند سلامت و دین از جمله ترسیم الگوی سبک زندگی سالم در راستای شکل گیری تدریجی تمدن نوین ایرانی، اسلامی از اهداف سند راهبردی این کمیسیون است.

صالحی اظهار داشت: این کمیسیون درصدد است ملزومات ایجاد نظام حکمرانی علمی در این موضوع میان‌رشته‌ای را با مدیریت و راهبری پژوهش‌های اسلام و سلامت از طریق تدوین و تبیین مبادی، مبانی، رویکردها و ابزارهای روشی مطالعات و همچنین احصا، اصلاح و طبقه‌بندی منابع مطالعات، مهیا کرده و با ایجاد الگو و بستری مناسب برای گفت‌وگوی مشارکتی میان صاحب‌نظران علوم اسلامی، علوم سلامت و علوم روشی، زمینه‌ لازم را برای فرضیه‌سازی و ارایه نظریات خرد و کلان، به‌منظور حل مسائل جامعه در ابعاد مختلف سلامت فراهم سازد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت به ماموریت‌های اساسی عنوان شده در سند راهبردی این کمیسیون اشاره کرد و افزود: یکی از این ماموریت‌ها، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب است به نحوی که از سویی در بهره‌برداری حداکثری از آموزه‌های ناب اسلامی در عرصه سلامت کوتاهی نشود و از دیگر سو، گزاره‌ای بدون بررسی‌های دقیق و روشمند به نگرش دینی در حوزه سلامت منتسب نشود. همچنین نظریه‌ای بدون قابلیت سنجش، آزمون‌پذیری و امکان مداخله و ارزیابی در نظام سلامت جامعه ورود پیدا نکند.

وی عدم توجه به ملاحظات و روشمندی‌های لازم در برداشت از آموزه‌های دینی در حوزه سلامت را منجر به آفاتی دانست که پیش از آن‌که سلامت انسان را با مخاطره مواجه کند، اعتقادات او را تحت شعاع قرار خواهد داد و گفت: بر این اساس سیاست گذاری و ایجاد ملزومات بهره‌برداری روشمند از آموزه‌های دینی با هدف حفظ و ارتقای سلامت از محورهای اصلی سند راهبردی این کمیسیون است.

صالحی خاطر نشان کرد: تدوین نقشه راه و سند راهبردی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی در نظام سلامت، از ابتدای واگذاری مسؤولیت آن به وزارت بهداشت، در دستور کار دبیرخانه این کمیسیون قرار گرفته است و این مهم، پس از طی مراحل مختلف با برگزاری جلسات متعدد نخبگانی و توجه به نظر صاحبنظران و اعضای حقیقی و حقوقی این کمیسیون، در جلسه دوم تیرماه سال جاری، در چارچوب سند نگارش شده مطرح خواهد شد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت، تصویب این سند را گام مهمی جهت ساماندهی و مدیریت مطالعات، پژوهش‌ها و فعالیت‌ها مرتبط با حوزه سلامت و دین دانست و اظهار داشت: امیدوارم با تصویب و ابلاغ این سند، هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر میان پژوهشگران و محققان این حوزه مطالعاتی به منظور بهره‌برداری روشمند و حداکثری از آموزه‌های دینی در حوزه سلامت به عمل آید.

کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت یکی از کمیسیون‌های چهارگانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ریاست آن بر عهده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای ۲۵ عضو حقیقی و حقوقی و ۹ عضو صاحب‌نظر از نهادها، سازمان‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی مرتبط با موضوع سلامت و دین است.