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۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

هشدار مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛

اتوبوسهای تهران حداکثر تا ۶ سال دیگر دوام می‌آورد

اتوبوسهای تهران حداکثر تا ۶ سال دیگر دوام می‌آورد

ترفع گفت: ۶۲ درصد از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده اند و در صورت عدم نوسازی ناوگان، اتوبوس های تهران حداکثر تا ۶ سال دیگر دوام می آورند و تا آن زمان ۱۰۰درصد آنها به سن فرسودگی می رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهندس محمود ترفع با تاکید بر اینکه بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت منوط به تأمین بودجه و پرداخت منابع مالی مورد نیاز است، افزود: اگر منابع و قطعات تأمین شود، آمادگی کامل داریم تا با تمام توان نسبت به بازسازی اتوبوس‌های فرسوده اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازسازی اتوبوس‌های مستهلک، یک راهکار موقت برای برون رفت از چالش موجود است و راه حل نهایی برای خروج از این بحران نوسازی ناوگان است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، میانگین سن اتوبوس‌های دیزل ۱۰ سال و اتوبوس‌های گازسوز ۱۲ سال است در صورتی که در حال حاضر متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی تهران از سن فرسودگی فراتر رفته و ۱۲/۴ سال است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه در حال حاضر ۵۷۸۶ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تهران وجود دارد که از این تعداد ۳۵۸۵ یعنی ۶۲ درصد به سن فرسودگی رسیده‌اند و باید از رده خارج شوند، خاطر نشان کرد: از سال ۸۹ تا کنون، یعنی در ده سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس نیز از سوی دولت به پایتخت تحویل نشده است.

کد مطلب 4950844

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