به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهندس محمود ترفع با تاکید بر اینکه بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت منوط به تأمین بودجه و پرداخت منابع مالی مورد نیاز است، افزود: اگر منابع و قطعات تأمین شود، آمادگی کامل داریم تا با تمام توان نسبت به بازسازی اتوبوس‌های فرسوده اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازسازی اتوبوس‌های مستهلک، یک راهکار موقت برای برون رفت از چالش موجود است و راه حل نهایی برای خروج از این بحران نوسازی ناوگان است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، میانگین سن اتوبوس‌های دیزل ۱۰ سال و اتوبوس‌های گازسوز ۱۲ سال است در صورتی که در حال حاضر متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی تهران از سن فرسودگی فراتر رفته و ۱۲/۴ سال است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه در حال حاضر ۵۷۸۶ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تهران وجود دارد که از این تعداد ۳۵۸۵ یعنی ۶۲ درصد به سن فرسودگی رسیده‌اند و باید از رده خارج شوند، خاطر نشان کرد: از سال ۸۹ تا کنون، یعنی در ده سال گذشته حتی یک دستگاه اتوبوس نیز از سوی دولت به پایتخت تحویل نشده است.