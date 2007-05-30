بهانه برای تاخیر انداختن رای متصور نیست

رئیس دانشگاه تهران از دیگر ویژگی های نظام قضائی اسلام را رعایت مسایل حقوق بشر دوستانه بیان کرد و افزود: نخستین قاعده فقهی که از اصول مسلم شریعت اسلام نشات گرفته ، اصل «عدالت» است و هیچ حکمی از احکام قضائی و رای قاضی نمی تواند از این اصل تخطی کند و خارج شود.

زنجانی با اعلام اینکه دومین قاعده فقهی که از اصول مسلم شریعت اسلام نشات می گیرد، نفی ضرر در اسلام است، تاکید کرد: چون متهم در معرض ضرر و زیان است، در تمامی مراحل ابتدایی بازداشت محاکمه و بعد از آن مشمول چتر حمایتی قاعده «لاضرر» می شود.

عمید زنجانی افزود: سومین قاعده، اصل «برائت» است و این اصل از همه شهروندان و حتی متهمان در تمامی مراحل حمایت می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: هر فردی حق دادخواهی دارد و با استفاده از این حق می تواند از خود رفع اتهام کند و هر متهم در حمایت قانون است.

رئیس دانشگاه تهران همچنین گفت: در صورتی که متهم بازداشت شود باید در اسرع وقت تفهیم اتهام شده و بازداشت وی نمی تواند از مدت کوتاهی بیشتر باشد و رسیدگی به اتهام نیز باید در کمترین فاصله زمانی انجام شود.

وی تصریح کرد: در تمام دادگاه ها، طرفین حق استفاده از وکیل را دارند و اثبات جرم باید در دادگاه صالح و توسط قاضی واجد شرایط باشد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه متهم در صورتی که به اشتباه محکوم شده باشد، قاضی ضامن جبران خسارت وی است و در صورتی که اشتباه و قصوری در کار نباشد پرداخت خسارت بر عهده بیت المال است.

زنجانی افزود: در شریعت اسلام دولت مسئول پیشگیری از وقوع جرم است و مانع از وقوع جرم می شود.

وی متذکر شد: شهروندان از نظر حقوق شهروندی در مصونیت هستند و این قاعده شامل حال متهمان نیز می شود.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: تفتیش عقاید در خصوص شهروندان ممنوع است.