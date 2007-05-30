بهانه برای تاخیر انداختن رای متصور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عمید زنجانی بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی در سالن اجلاس سران، یکی از ویژگی های نظام قضائی اسلام را دادرسی بر اساس قواعد از پیش تعیین شده عنوان کرد و بیان داشت: از آنجا که قاضی در اسلام صاحب نظر و مجتهد است، خواه ناخواه برای وی حق اعمال نظر لحاظ شده و این موضوع در قانون اساسی هم آمده است.
رئیس دانشگاه تهران از دیگر ویژگی های نظام قضائی اسلام را رعایت مسایل حقوق بشر دوستانه بیان کرد و افزود: نخستین قاعده فقهی که از اصول مسلم شریعت اسلام نشات گرفته ، اصل «عدالت» است و هیچ حکمی از احکام قضائی و رای قاضی نمی تواند از این اصل تخطی کند و خارج شود.
زنجانی با اعلام اینکه دومین قاعده فقهی که از اصول مسلم شریعت اسلام نشات می گیرد، نفی ضرر در اسلام است، تاکید کرد: چون متهم در معرض ضرر و زیان است، در تمامی مراحل ابتدایی بازداشت محاکمه و بعد از آن مشمول چتر حمایتی قاعده «لاضرر» می شود.
عمید زنجانی افزود: سومین قاعده، اصل «برائت» است و این اصل از همه شهروندان و حتی متهمان در تمامی مراحل حمایت می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: هر فردی حق دادخواهی دارد و با استفاده از این حق می تواند از خود رفع اتهام کند و هر متهم در حمایت قانون است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین گفت: در صورتی که متهم بازداشت شود باید در اسرع وقت تفهیم اتهام شده و بازداشت وی نمی تواند از مدت کوتاهی بیشتر باشد و رسیدگی به اتهام نیز باید در کمترین فاصله زمانی انجام شود.
وی تصریح کرد: در تمام دادگاه ها، طرفین حق استفاده از وکیل را دارند و اثبات جرم باید در دادگاه صالح و توسط قاضی واجد شرایط باشد.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه متهم در صورتی که به اشتباه محکوم شده باشد، قاضی ضامن جبران خسارت وی است و در صورتی که اشتباه و قصوری در کار نباشد پرداخت خسارت بر عهده بیت المال است.
زنجانی افزود: در شریعت اسلام دولت مسئول پیشگیری از وقوع جرم است و مانع از وقوع جرم می شود.
وی متذکر شد: شهروندان از نظر حقوق شهروندی در مصونیت هستند و این قاعده شامل حال متهمان نیز می شود.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: تفتیش عقاید در خصوص شهروندان ممنوع است.
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