صهیونیست ها دو مبارز فلسطینی را به شهادت رساندند / هیئت نمایندگی حماس راهی مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز با حمله به گروهی از مبارزان فلسطینی در اردوگاه "جبالیا" در شمال نوار غزه، دو مبارز فلسطینی عضو گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس را به شهادت رساندند.

منابع پزشکی فلسطینی اعلام کرد که اسامی این دو شهید فلسطینی "محمود عیسی حمود" 23 ساله و "عمر شعبان ریحان" 25 ساله است.

نیروهای صهیونیستی همچنین دستکم 12 مبارز فلسطینی عضو جنبش های فتح و حماس را نیز در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.

مبارزان فلسطینی گردانهای شهیدان الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح نیز در پاسخ به این جنایات اسرائیل شهرک های صهیونیست نشین "سدیروت" و "نتیف هعتسرا" در درون فلسطینی اشغالی را با چهار فروند موشک هدف قرار دادند.

خبرگزاری بحرین با اعلام این خبر افزود که گردانهای مقاومت مردمی وابسته به جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز مرکز نظامی "کیسوفیم" اسرائیل را با دو فروند موشک هدف قرار دادند.

درهمین حال، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به ریاست "ایهود اولمرت" امروز برای ارزیابی حملات اخیر این رژیم علیه شهروندان فلسطینی که در آن تاکنون 50 فلسطینی شهید شده اند، تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر اولمرت در پایان این جلسه در بیانیه ای اعلام کرد که اسرائیل با هدف قرار دادن به ادعای خود گروههای فلسطینی (گروههای مقاومت فلسطین) و فشار بر آنها ادامه خواهد داد.

این بیانیه مدعی شد : " اسرائیل با گروههای تروریستی به عنوان مقدمه ای برای آتش بس مذاکره نخواهد کرد".

رادیوی اسرائیل نیز به نقل از شرکت کنندگان در این جلسه گفت که حملات معین علیه اعضای حماس ادامه خواهد یافت و هیچ یک از آنها مصون نخواهند بود.

"زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز پیش از تشکیل این جلسه گفت : حماس از آرامش احتمالی برای تقویت صفوف خود و آماده شدن برای حملات جدید علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد.

از سوی دیگر؛ "شائول موفاز" وزیر ترابری و رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل گفت : رهبری حماس باید درفهرست اهداف قرار گیرد.

درهمین حال، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که هیئت نمایندگی مصر بعد از ظهر امروز برای گفتگو با مقام های امنیتی مصری از جمله "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات این کشور درباره تحکیم توقف درگیری های داخلی و امکان برقراری آتش بس جامع با اسرائیل راهی قاهره شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از "ایمن طه" افزود : این هئیت برای گفتگو درباره موضوعات داخلی و پایان دادن به برخورد داخلی در فلسطین میان جنبش های فتح و حماس و نیز بحث و بررسی موضوع آتش بس جامع راهی قاهره شد و متشکل از "جمال ابوهاشم " و "سعید صیام" و"خلیل الحیه" نمایندگان مجلس فلسطین است. به گفته وی، "موسی ابومرزوق"، "عماد العلمی" و "محمد نزال" از دیگر اعضای هیئت حماس هستند.

مصر رایزنی های جداگانه خود را با گروههای فلسطینی برای تحکیم توقف درگیری های داخلی و تقویت وحدت ملی فلسطین از چند روز پیش آغاز کرده است و مقام های مصری با هیئت نمایندگی جنبش فتح دیدار و گفتگو کردند.

به گفته یک منبع فلسطینی، مصر به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیشنهاد خواهد کرد تا هفته آینده نشستی را با هیئت نمایندگی جنبش فتح در شهر قاهره برگزار کند.

این پیشنهاد بعد از آن مطرح شد که مصر توانست موافقت فتح را با برگزاری دیدار با حماس کسب کند. "عبدالحکیم عوض" عضو هیئت جنبش فتح گفت که برگزاری نشست به هیئت نمایندگی حماس پیشنهاد خواهد شد و فتح دو روز پیش موافقت خود را با برگزاری این نشست به منظور تقویت آرامش داخلی در نوار غزه اعلام داشت. وی بدون اشاره به زمان دقیق نشست تنها افزود که این نشست هفته آینده برگزار خواهد شد.

مقام های مصری همچنین قرار است با هیئت های نمایندگی جنبش جهاد اسلامی و جبهه خلق و دموکراتیک برای آزادی فلسطین دیدار و گفتگو کنند.