حذف موارد ضد بشری از تولیدات دفاعی نشانه روحیه ایمانی جوانان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز پس از ادای احترام به مقام شامخ شهیدان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به مدت 5 ساعت از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های فرزندان ملت ایران در عرصه دفاعی دیدن کرد.

وی در بازدید از نمایشگاه "جلوه‌های خودباوری و اقتدار دفاعی" که اعضای هیات دولت نیز حضور داشتند؛ با بیان این‌که " متخصصان و صنعتگران و مدیریت دفاعی کشور بسیار هوشمندانه و با اتکا به آخرین پژوهش های علمی نیازمندی‌های دفاعی در عرصه‌های الکترونیکی، هوایی، زرهی و دفاع غیرعامل را طراحی کرده‌اند" تاکید کرد: نیروهای جمهوری اسلامی ایران با اتکا به فناوری‌های داخلی از همه استقلال ، تمامیت ارضی و منافع ملت ایران به طور قاطع دفاع می‌کنند.

رییس‌شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت : دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح‌های پژوهشی مستمر به سرعت در حال به روز شدن است



احمدی‌نژاد با بیان این‌که بخش قابل توجهی از تولیدات نمایشگاه جلوه‌های خودباوری و اقتدار دفاعی به توسعه صنعت کشور کمک می‌کند، تاکید کرد: صنایع کشور در بخش‌های مختلف از پشتیبانی مناسب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردارند که بسیار ارزشمند است.

رییس‌جمهور با اشاره به این‌که صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای پر افتخار و قابل اتکا برای پیشرفت کل کشور است گفت: صنایع دفاع در گاز سوز کردن خودروها و ایجاد جایگاه‌های سوخت و تولید شیرآلات در صنعت نفت از نقش قابل توجهی برخوردار است.

احمدی‌ نژاد همچنین با تاکید براین‌که " کسی جرات تعرض به ایران را ندارد" گفت: علت اصلی ترس دشمنان، انسجام و پایداری ملت ایران به عنوان منبع اصلی اقتدار ملی است.

رییس جمهور با بیان این‌که " دشمنان در طول 28 سال گذشته تحریم‌های اعلام شده و نشده را علیه ملت ایران اعمال کرده‌اند" تاکید کرد: جوانان ایران اسلامی همواره فشارها و تهدیدها را به فرصت و به نفع ملت ایران تبدیل کرده و خواهند کرد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دست‌اندرکاران صنایع دفاعی کشور خاطرنشان کرد: دانشمندان و متخصصان جوان ایران اسلامی کالاهای تحریمی را به سرعت و با کیفیت بالاتر تولید می‌کنند و در اختیار ملت ایران قرار می‌دهند.