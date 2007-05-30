قدرت قضائی ایران با ثبات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در حاشیه نخستین اجلاس دادستان های پایتخت کشورهای اسلامی در دیدار "پاپا عمر ساخو"، رئیس دیوان عالی کشور سنگال گفت: کشورهای اسلامی باید در راه ایجاد تمدنی جدید و تمدنی مبتنی بر ایمان و عدالت تلاش کنند و بی شک این مسئله به دست ملت های مسلمان و مشرق زمین محقق خواهد شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی اعلام کرد: کشورهای اسلامی در تمام زمینه های سیاسی، فرهنگی، علمی و... غنی هستند و فرصت های بسیاری برای استفاده کردن در این زمینه ها دارند.

وی افزود: کشورهای اسلامی پیشرفت های ارزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... فراوانی را داشته اند.

آیت الله هاشمی شاهرودی ابراز امیدواری کرد که دو کشور ایران و سنگال بتوانند از تجربیات یکدیگر در مسائل قضائی و حقوقی استفاده کنند.

رئیس دیوان عالی کشور سنگال، نیز در این دیدار ضمن دعوت رسمی از آیت الله هاشمی شاهرودی برای سفر به سنگال، قدرت قضائی در جمهوری اسلامی ایران را با ثبات ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در کشورش همه مردم جمهوری اسلامی ایران را با نام "آیت الله خمینی" می شناسند و حتی نام بسیاری از فرزندان خود را به همین اسم می گذارند، تاکید کرد: باید برای گسترش دستگاههای قضائی قدرتمند در جهان اسلام، تلاش کرد.