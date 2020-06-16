سعید حاجی زاده رئیس هیئت دوومیدانی آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات رئیس جدید هیئت دوومیدانی آذربایجان شرقی صبح امروز برگزار شد که سعید حاجی زاده توانست با کسب کل آرا، به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شود.

سعید حاجی زاده بخشایش مدیرکل فعلی ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز است.

او پیش تر عضو دوره چهارم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) و رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی کلان شهر تبریز (۱۳۹۴-۱۳۹۶) و مدیرعامل باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز (۹۶-۹۷) بود.

حاجی زاده که از سال ۹۴ تا ۹۶ عضو شورای سازمان و عضو هیئت مدیره سازمان ورزش شهرداری تبریز بود، هم اکنون عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و عضو هیئت رئیسه دوچرخه سواری آذربایجان شرقی است.