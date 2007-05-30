همایش کار آفرینان برتر کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، این همایش با هدف معرفی الگوهای علمی کار آفرینی به دانش آموختگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی ، ترغیب و تشویق مخاطبان به فعالیت های کارآفرینانه و تحقق الگوی ( یک فارغ التحصیل ، یک کارآفرین ) با حضور چند تن از کار آفرینان برتر کشور و غرب استان تهران توسط سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان شعبه جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم برگزار می شود .

در این همایش ، کار آفرینان فعال در عرصه های مختلف اقتصادی به تشریح فرایند کارآفرینی در کسب وکارهای خود خواهند پرداخت و شرکت کنندگان با رموز شکست ها و موفقیت های کارآفرینان موفق از نزدیک آشنا می شوند .

در همایش یاد شده دانشجویان و فراگیران دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب وکار شرکت کرده اند .