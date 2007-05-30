10 نفر از اشرار مسلح ضد انقلاب به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، واحدهای عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهداء در ادامه پاکسازی و ایمن سازی مناطق مرزی در شمال غرب کشور در عملیاتی که از دو روز پیش در منطقه عمومی سلماس در نزدیکی مرز به اجرا گذاشته شد و در یک اقدام غافلگیرانه و با استفاده از اقدامات اطلاعاتی دقیق با عناصر ضد انقلاب مسلح که قصد ایجاد نامن سازی و انجام عملیات خرابکارانه در منطقه داشتند درگیر و موفق شدند ده نفر از مزدوران ضد انقلاب را به هلاکت برسانند .



قرارگاه حمزه سیدالشهداء اعلام کرد: عملیات نیروهای این قرارگاه برای پاکسازی منطقه کماکان ادامه دارد.

بنا بر اعلام این قرارگاه در جریان عملیات رزمی رزمندگان اسلام، علاوه بر وارد آمدن ضربات مهلک به اشرار ضد انقلاب ، تجهیزات و امکاناتی مانند چند قبضه سلاح، بی سیم، تلفن ماهواره ای و مهمات به دست یگانهای عملیاتی افتاده و جنازه اشرار کشته شده در منطقه به جا مانده است.