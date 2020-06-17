رییسی دستور ورود قوه قضاییه به فساد در فوتبال را بدهد

محمد مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه سر قضیه ویلموتس و قرارداد عجیب او کلاه گشادی سر فوتبال ایران و یا حتی بهتر است بگویم سر کشور ایران رفت و حالا باید پول‌های بی زبانی را بابت قرارداد یک مربی که اصلاً به کار فوتبال ما نیامد از کشور خارج کنیم.

پیشکسوت فوتبال گفت: متأسفانه مدتی هست که شاهد قراردادهای عجیب به خصوص با بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال هستیم و هیچ برخوردی هم با متخلفان صورت نمی‌گیرد و یکسری از مدیران هم بر این باورند که در قبال عملکردشان پاسخگو نیستند.

وی تاکید کرد: از رئیس محترم قوه قضائیه به عنوان یک پیشکسوت فوتبال تقاضا دارم حالا که ایشان نشان دادند چه عزمی برای مبارزه با فساد دارند و این کار را از خود قوه قضائیه شروع کردند و ما هم از ایشان بسیار ممنون و سپاسگزاریم، به فوتبال هم با قدرت ورود کنند و یکبار برای همیشه ریشه فساد را در فوتبال بخشکانند.

مؤمنی خاطرنشان ساخت: قطعاً اگر یکی دو برخورد بسیار قاطع با فاسدان در فوتبال صورت گیرد، دیگران به خودشان اجازه نمی‌دهند این طور بی پروا با مربیان و بازیکنان خارجی که قابلیت زیادی ندارند قراردادهای نجومی ببندند و بیت المال را هدر بدهند.

مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص ادامه استقلال در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: به فرهاد مجیدی و تیم خوبی که در اختیار دارد خوشبین هستم و معتقدم آنها نتایج خوبی تا پایان فصل خواهند گرفت. امیدوارم مشکلات مالی که پیرامون باشگاه را گرفته نیز هرچه زودتر حل و فصل شود تا تمرکز مدیران و کادر فنی تنها روی مسائل فنی باشد.