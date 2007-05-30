روسیه به تحریم های شورای امنیت علیه کره شمالی ملحق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 1718 مورخ 14 اکتیر سال 2006 ملحق شد که در آن تحریم هایی علیه کره شمالی به خاطر آزمایش هسته ای در نظر گرفته شده است.

حکم مذکور توسط "ولادیمیر پوتین" صادر و امروز توسط دفتر مطبوعاتی کرملین منتشر شد.

در این حکم آمده است : برای همه موسسات صنعتی، تجاری، مالی، ترابری و غیره، شرکت ها و بانک های روسی از این به بعد حمل ونقل ترانزیت از طریق خاک روسیه، خروج تانک، هواپیما، بالگرد، کشتی های نظامی، موشک و سکوی پرتاب، لوازم یدکی برای آنها، هرگونه تجهیزات، مواد، دستگاه ها، کالاها و فناوری هایی که ممکن است در برنامه های مرتبط با سلاح هسته ای کره شمالی و دیگر سلاح های کشتار جمعی و یا موشک های بالستیک مربوط باشند و همچنین اسباب تجملاتی، به این کشور ممنوع اعلام می شود.

بر اساس این حکم ورود و یا ترانزیت اشخاصی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت مسئول حمایت و یا تصدیق سیاست کره شمالی و برنامه های این کشور در زمینه سلاح هسته ای هستند، به روسیه ممنوع شده است.