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۲۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

در ادامه تنش‌های دهلی- پکن؛

۳ نظامی هندی بدست نظامیان چینی کشته شدند

۳ نظامی هندی بدست نظامیان چینی کشته شدند

در ادامه تنش های مرزی میان چین و هند، امروز سه شنبه سه نظامی هندی بدست نیروهای چینی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هند امروز سه شنبه از کشته شدن سه نظامی خود بدست نیروهای چینی در منطقه مرزی «لاداخ» هیمالیا، خبر داد.

تنش‌های مرزی میان دو کشور هند و چین در هفته‌های گذشته از شدت بیشتری برخوردار شده بود.مقامات نظامی هند اعلام کرده اند که ارتش این کشور نیروهای خود در مناطق مرزی «پانگونگ تسو» و دره «گالوان» را افزایش داده است.

چین نیز در این دو منطقه حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی مستقر کرده و اقدام به ساخت زیرساخت‌های موقت کرده بود.

درگیری امروز میان نظامین چین و هند در حالی رخ داده که چند روز قبل «هوا چون‌اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران اعلام کرد: چین و هند به نحو مؤثری از طریق مجاری دیپلماتیک و نظامی برای رفع نگرانی‌های موجود در خصوص تنش در مرزهای غربی چین و هند در ارتباط بوده و هم اکنون به یک توافق مثبت رسیده‌اند.

کد مطلب 4951058
عبدالحمید بیاتی

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