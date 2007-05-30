  1. بین الملل
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۰۶

وزیر خارجه هند :

تهدید ایران بی فایده است / تمدن ایران غرورآمیز است

تهدید ایران بی فایده است / تمدن ایران غرورآمیز است

به عقیده "پراناب موخرجی" وزیر خارجه هند، تهدید و یا بدنام کردن ایران در مسائل مختلف بی فایده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز، موخرجی که روز گذشته  در نشست آسه آن و اتحادیه اروپا در هامبورگ آلمان صحبت می کرد، گفت :"کشورهایی که با ایران در یک منطقه ساکن هستیم آگاهی داریم که ایران دارای تاریخ و فرهنگی غنی است و آنها تمدن غرور آمیزی دارند و این یک توصیه است که تهدید و یا بدنام کردن این کشور مؤثر نخواهد افتاد".

این اولین باری بود که هند پس از آنکه سال گذشته به عضویت آ سه آن در آمد، در نشست آ سه آن و اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو شرکت کرده است.

وی همچنین با اشاره به ناامنی ها و بی ثباتی ها در افغانستان با انتقاد کوتاه از نقش پاکستان در این امر درعین حال بر روابط القاعده و طالبان درافزایش این بی ثباتی تاکید کرد.

وی همچنین روز گذشته در حاشیه هشتمین نشست آسه آن با خاویر سولانا مسدئول سیات خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران نیز تبادل نظر کرد.

قرار است سولانا فردا در مادرید پایتخت اسپانیا موضوع هسته ای ایران را با علی لاریجانی در این حوزه مورد بررسی قرار دهد.

امروز سولانا در گفتگویی که از وی در روزنامه "نیکی"  ژاپن چاپ شده بود از احتمال پیشنهاد همکاری هسته ای به ایران از سوی اروپا خبر داد.

کد مطلب 495106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها