تهدید ایران بی فایده است / تمدن ایران غرورآمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندوستان تایمز، موخرجی که روز گذشته در نشست آسه آن و اتحادیه اروپا در هامبورگ آلمان صحبت می کرد، گفت :"کشورهایی که با ایران در یک منطقه ساکن هستیم آگاهی داریم که ایران دارای تاریخ و فرهنگی غنی است و آنها تمدن غرور آمیزی دارند و این یک توصیه است که تهدید و یا بدنام کردن این کشور مؤثر نخواهد افتاد".

این اولین باری بود که هند پس از آنکه سال گذشته به عضویت آ سه آن در آمد، در نشست آ سه آن و اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو شرکت کرده است.

وی همچنین با اشاره به ناامنی ها و بی ثباتی ها در افغانستان با انتقاد کوتاه از نقش پاکستان در این امر درعین حال بر روابط القاعده و طالبان درافزایش این بی ثباتی تاکید کرد.

وی همچنین روز گذشته در حاشیه هشتمین نشست آسه آن با خاویر سولانا مسدئول سیات خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران نیز تبادل نظر کرد.

قرار است سولانا فردا در مادرید پایتخت اسپانیا موضوع هسته ای ایران را با علی لاریجانی در این حوزه مورد بررسی قرار دهد.

امروز سولانا در گفتگویی که از وی در روزنامه "نیکی" ژاپن چاپ شده بود از احتمال پیشنهاد همکاری هسته ای به ایران از سوی اروپا خبر داد.