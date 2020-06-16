راه اندازی مراکز مثبت زندگی برای تسریع در خدمات رسانی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیران پور نجف روز سه شنبه در ایلام اظهار کرد: با توجه به اینکه مراکز مثبت زندگی هم باید به جامعه هدف و هم بهزیستی پاسخگو باشد، بدون شک هم در زمینه تسریع ارائه خدمت به مددجویان و هم افزایش دقت در خدمات دهی تاثیرگذار بوده بطوریکه می تواند در افزایش انگیزه مددجویان برای تعامل با بهزیستی و دریافت خدمات موثر باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این مراکز با هدف افزایش کیفیت و کمیت خدمات دهی مددجویان ایجاد می شوند این مراکز باید به افراد با تجربه و متخصص واگذار شده تا بدون آزمایش و خطا فعالیت داشته و زمینه رضایتمندی بیش از پیش جامعه هدف بهزیستی را فراهم کنند.

ارائه خدمات الکترونیکی نقطه قوت مراکز مثبت زندگی

وی با اشاره به توسعه فناوریهای نوین و نظریات جدید حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و غیره مبنی بر اینکه خدمات دستگاه ها باید به سمت الکترونیکی شدن هدایت شوند، گفت: نقطه قوت راه اندازی این مراکز الکترونیکی بودن ارایه خدمات است.

پور نجف اظهار کرد: با توجه به اینکه شمار زیادی از جامعه هدف بهزیستی افراد دارای معلولیت بوده که برای تردد در سطح شهرها به علت عدم مناسب سازی فضاهای عمومی با مشکل مواجه می شوند این مراکز با ارایه خدمات الکترونیکی بخش زیادی از مشکلات تردد افراد دارای معلولیت را با کاهش مراجعه حضوری این قشر برای دریافت خدمات را رفع خواهند کرد.

به عقیده وی، مراکز مثبت زندگی بهترین و مناسب ترین راهکار برای ارایه خدمات الکترونیکی به افراد دارای معلولیت است.

زیرساخت های اجرایی مراکز مثبت زندگی باید فراهم شود

وی در خصوص تاثیر مراکز مثبت زندگی در توزیع عادلانه خدمات به جامعه هدف سازمان گفت: هر طرحی دارای دستورالعمل مشخص بوده و در این زمینه چنانچه زیرساختهای اجرایی این مراکز فراهم شود موجب تسریع در روند ارایه خدمت و توزیع برابر خدمات به عموم مددجویان خواهد شد.

دبیر انجمن مددکاران ایران در ایلام در پاسخ به این سئوال که آیا استاندارد سازی ارائه خدمات در این مراکز سبب رضایت جامعه هدف سازمان خواهد شد توضیح داد: بدون شک استاندارد ها یعنی پاسخ دهی به بالاترین سطح از نظر کمی و کیفی به نیاز مخاطب و بهسازی خدمات و بدون شک رضایتمندی جامعه هدف را بدنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاسیس مراکز مثبت زندگی موجب متمرکز شدن خدمات می شود، گفت: در این مراکز روند خدمات مشخص بوده بطوریکه از نقطه ورودی تا دستیابی به خدمت مورد نظر مسیر لازم مشخص شده تا خدمت مورد نظر توسط مددجو در حداقل زمان دریافت شود.

پورنجف با تاکید بر اینکه مراکز مثبت زندگی همیار بهزیستی خواهند بود، اضافه کرد: این مراکز با توجه به اینکه توسط بخش غیر دولتی اداره می شوند هم موجب اشتغالزایی افراد در جامعه شده و از طرفی مددجویان با دریافت خدمات از این مراکز بصورت شفاف فعالیتهای بهزیستی را دریافت خواهند کرد.

وی بیان کرد: این مراکز موجب ارتقا کیفیت خدمات بهزیستی شده که بدون شک سطح رضایت مددجویان را نیز افزایش خواهد داد.

مراکز مثبت زندگی در راستای گسترش ماموریت ها، نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه از سازمان بهزیستی، بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های مردمی در قالب مراکز و موسسات غیردولتی و به منظور تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی از سوی سازمان بهزیستی راه اندازی خواهند شد.

فراخوان راه اندازی مراکز مثبت زندگی اردیبهشت ماه امسال بصورت سراسری توسط سازمان بهزیستی کشور اعلام و متقاضیان با ثبت نام در سامانه اعلام شده برای دریافت مجوز تاسیس این مراکز ثبت نام کرده اند.

مهلت ثبت نام برای ایجاد این مراکز به پایان رسیده و اکنون روند بررسی مدارک متقاضیان در حال بررسی و انجام است.

پیش بینی می شود نخستین مراکز مثبت زندگی دهه آخر تیرماه همزمان با گرامیداشت هفته بهزیستی افتتاح شوند.