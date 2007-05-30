بوستانی مربی دروازه بانان صنعت نفت آبادان شد

به گزارش خبرنگارمهر، پس ازجلسه امروز هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان با ابراهیم قاسمپور، پیشنهاد سرمربی این تیم برای اضافه شدن کریم بوستانی به کادرفنی زردپوشان آبادانی با موافقت مسئولان باشگاه مواجه شد.

برپایه این گزارش، با انتصاب رسمی کریم بوستانی کادرفنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تکمیل شد و براساس برنامه ریزی انجام شده تمرینات این تیم برای حضور در هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر از روز بیست ویکم خردادماه در این شهرآغازمی شود.

پیش از این مهدی غفاری به عنوان سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان انتخاب شده بود. مجتبی تقوی و یدالله صادقی نیز تحت عنوان دستیار اول و مربی بدنساز قاسمپور را در امر هدایت تیم همراهی خواهند کرد.



درحال حاضر به غیر ازکریم بوستانی که از امروز به عنوان مربی دو شغله در تیم های ملی و صنعت نفت همکاری خواهد کرد، منصور ابراهیم زاده هم به عنوان مربی تیم ملی با تیم فوتبال سپاهان همکاری دارد تا تعداد مربیان دوشغله تیم ملی دو نفر شود.