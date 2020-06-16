مبلغان مرزداران اندیشه های دینی و قرآنی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فعالیت‌های هفته تبلیغ با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت امام ششم مسلمانان و شیعیان جهان امام جعفر صادق (ع)، اظهار داشت: باید از شیوه‌های تبلیغی اهل بیت (ع) خصوصاً شیوه تبلیغ امام جعفر صادق (ع) در این برهه از زمان بهر گرفت و الگو برداری کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت مخاطب و احترام به او در حوزه تبلیغ، افزود: امروز تکنولوژی‌ها نوین ارتباط اجتماعی و جمعی یک اصل انکار ناپذیر در زندگی جوامع انسانی است و امروز نیازمند یک تحول عظیم در حوزه تبلیغ هستیم و باید از همین تکنولوژی‌های نوین ارتباط جمعی در راستای تبلیغ دین بهره گرفت.

حجت الاسلام شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اول تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی، تصریح کرد: برنامه‌های متعددی در شهرهای استان برای این روز برنامه ریزی شده است که دیدار با نماینده ولی فقیه و نماینده دولت (استاندار) در مازندران ودیدار با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل است که قرار است در سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی از پیشکسوتان عرصه تبلیغ و مبلغان فعال در مبارزه با ویروس کرونا تجلیل صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود با اشاره گسترش ابزارهای پیشرفته و نوین ارتباطی، تاکید کرد: مبلغان امروز طلایه داران و مرزداران اندیشه‌های دینی و قرآنی جامعه و حافظ این امانت گرانبها هستند و امروز دین مهم‌ترین نیاز ضروری جوامع اسلامی و انسانی است که این امر مهم مسئله اهمیت تبلیغ را صد چندان می‌کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و معضلات امروز جامعه بشری اشاره و خاطر نشان کرد: پویایی و سعادت هر جامعه‌ای در اجرای درست آموزه‌های دینی و اسلامی است و یکی از دلایل موفقیت جوامع اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی در بحران‌های اجتماعی و مشکلات همین توجه به مفاهیم و آموزه‌های دینی و اسلامی است.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مازندران در بخش پایانی سخنان خود به مهم‌ترین عنصر تبلیغ اشاره و بیان داشت: دانش و آگاهی‌های لازم به مبلغ کمک می‌کند تا بتواند اثر مطلوب را برای ذهن و فکر مخاطب خود ایجاد کند و بهره مندی از ابزارهای نوین ارتباطی هم در اثرگذاری آن نقش بسزایی دارد.

حجت الاسلام شکریان امیری در پایان به بایدها و نبایدهای حوزه تبلیغ اشاره و اظهار داشت: جریان شناسی و آگاهی به مسائل روز در حوزه تبلیغ بسیار حائز اهمیت است و با وجود برخی دشمنی‌ها در جوامع اسلامی و وجود برخی انحرافات و شبهات باید مبلغین جهادگونه در حوزه تبلیغ دین فعالیت کنند.

گفتنی است در یکم تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز اطلاع رسانی دینی با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار و برخی مدیران دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان از پیشکسوتان عرصه تبلیغ و مبلغان فعال در مبارزه با ویروس کرونا و دیگر بحران‌ها تجلیل می‌شوند.