هیچ عراقی حضور نیروهای خارجی را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، عبدالکریم هاشم قائم مقام ارشد وزارت خارجه عراق و رئیس هیات گفتگو کننده این کشور با آمریکا به جزییات دور اول گفتگوهای راهبردی میان هیات های عراقی و آمریکایی که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، پرداخت.

وی افزود: ما موضوع حضور نیروهای خارجی در عراق را مورد رایزنی قرار دادیم. ما اصول ثابتی داشتیم و از جمله مصوبه پارلمان درباره خروج نیروهای خارجی و نیز پایان وجود داعش. علاوه بر آن چالش داعش دیگر مانند سابق نیست و باید روش متفاوتی برای مبارزه با آن پیش گرفته شود.

رئیس هیات گفتگوکننده عراقی بیان کرد: درباره همکاری در زمینه امور مالی بحث و رایزنی شد.

وی در ادامه گفت: ما به طرف آمریکایی تاکید کردیم که اجازه حضور دائمی نظامی در خاک عراق را نخواهند داشت. حضور این نیروها در شرایطی استثنایی انجام شد که خطر داعش بخش زیادی از کشور را تهدید می کرد. هیچ عراقی مایل نیست که این نیروها بدون دلیل در عراق باشند.

عبدالکریم هاشم درباره دیدار ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد با وزیر خارجه عراق قبل از این گفتگوها هم تشریح کرد: اطلاعی از این دیدار همزمان با گفتگوها ندارم. من فقط یکبار هنگام حمله ایران به پایگاه عین الاسد با وی دیدار کرده ام. دیدار سفیر ایران با وزیر خارجه عراق در همان روز، ربطی به گفتگوهای عراق و آمریکا نداشته است.

قائم مقام ارشد وزارت خارجه عراق بیان کرد: این مذاکرات سقف زمانی نخواهد داشت چون همکاری های دو کشور باید ادامه پیدا کند. درباره سه پرونده حضور نیروهای آمریکایی و همکاری در مقابله با کرونا و همکاری مالی؛ رایزنی درباره آنها به زودی ممکن است به نتیجه برسد.

وی افزود: درخواست آمریکا برای آغاز گفتگو با عراق به معنای تمایل آمریکا به ماندن در عراق نیست و آنها هم چنین درخواستی را مطرح نکرده اند و آنها طبق مجوز دولت عراق حضور دارند.

رئیس هیات گفتگو کننده عراق با آمریکاییها گفت: در اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰ آمریکایی ها از چارچوب مجوزهای دولت عراق خارج شدند و باید به گفتگو روی آورد و همه چیز را به سر جایش برگرداند.