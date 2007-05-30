دیدار پرسپولیس برابر سپاهان حکم فینال را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران در گفتگو با پایگاه خبری این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق افزود : پرسپولیس استحقاق کسب مقامی بهتر از سومی در لیگ و نایب قهرمانی در فصل گذشته جام حذفی است و برای رسیدن به حق خودمان با تمام وجود مقابل سپاهان به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: پیروزی های متوالی نشان از شرایط فنی و روحی خوب تیم پرسپولیس دارد و ما بازیکنان نیزمانند هواداران دوست داریم با شکست تیم سپاهان این روند روبه رشد را ادامه داده و با قهرمانی در مسابقات جام حذفی هدیه خوبی به همه هواداران بدهیم.

معدنچی تاکید کرد: بازی پرسپولیس برابر سپاهان حکم فینال را دارد و ما برای جبران فینال فصل گذشته انگیزه بالایی داشته و به حمایت هواداران نیاز داریم. مطمئن هستم که دوستداران پرسپولیس روز جمعه ورزشگاه آزادی را با حضور یکپارچه خود به رنگ قرمز در می آورند و تا دقیقه 90 ما را از حمایت خود محروم نخواهند گذاشت.

بهترین گلزن پرسپولیس درفصل جاری رقابت های لیگ برتر افزود: از اینکه با به ثمر رساندن 10 گل در لیگ و 2 گل در جام حذفی توانستم درموفقیت تیم تأثیر داشته باشم راضی ام اما فکر می کنم که می توانستم گلهای بیشتری بزنم و شاید به علت اینکه پست تخصصی ام بازی در خط حمله نبود فرصت هایی را هم از دست داده ام.

وی درباره تاثیرغیبت نیکبخت واحدی اضافه کرد: نیکبخت یکی از موثرترین نفرات پرسپولیس در فصل جاری بوده که فکر می کنم 11 گل و 10 پاس گل را در کارنامه دارد و من امیدوارم که سایر نفرات با تلاش بیشتر جایگزین خوبی برای او باشند اما تاکید می کنم که مهم رسیدن به فینال است نه گلزنی بازیکنی خاص.

معدنچی در پایان گفت: ما به خاطر اهمیت بازی با سپاهان هرگز قبل از بازی درباره پول صحبت نمی کنیم. در این زمینه آقای انصاریفرد هم با بازیکنان صحبت کرده اند و امیدوارم همه مسائل به بهترین شکل حل شود.