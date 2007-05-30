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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۰۶

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران:

دیدار پرسپولیس برابر سپاهان حکم فینال را دارد

دیدار پرسپولیس برابر سپاهان حکم فینال را دارد

مهرزاد معدنچی گفت: بازی پرسپولیس با سپاهان حکم فینال را دارد و ما برای جبران شکست در دیدار نهایی فصل گذشته انگیزه بالایی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس تهران در گفتگو با پایگاه خبری این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق افزود : پرسپولیس استحقاق کسب مقامی بهتر از سومی در لیگ و نایب قهرمانی در فصل گذشته جام حذفی است و برای رسیدن به حق خودمان با تمام وجود مقابل سپاهان به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: پیروزی های متوالی نشان از شرایط فنی و روحی خوب تیم پرسپولیس دارد و ما بازیکنان نیزمانند هواداران دوست داریم با شکست تیم سپاهان این روند روبه رشد را ادامه داده و با قهرمانی در مسابقات جام حذفی هدیه خوبی به همه هواداران بدهیم.

معدنچی تاکید کرد: بازی پرسپولیس برابر سپاهان حکم فینال را دارد و ما برای جبران فینال فصل گذشته انگیزه بالایی داشته و به حمایت هواداران نیاز داریم. مطمئن هستم که دوستداران پرسپولیس روز جمعه ورزشگاه آزادی را با حضور یکپارچه خود به رنگ قرمز در می آورند و تا دقیقه 90 ما را از حمایت خود محروم نخواهند گذاشت.

بهترین گلزن پرسپولیس درفصل جاری رقابت های لیگ برتر افزود: از اینکه با به ثمر رساندن 10 گل در لیگ و 2 گل در جام حذفی توانستم درموفقیت تیم تأثیر داشته باشم راضی ام اما فکر می کنم که می توانستم گلهای بیشتری بزنم و شاید به علت اینکه پست تخصصی ام بازی در خط حمله نبود فرصت هایی را هم از دست داده ام.

وی درباره تاثیرغیبت نیکبخت واحدی اضافه کرد: نیکبخت یکی از موثرترین نفرات پرسپولیس در فصل جاری بوده که فکر می کنم 11 گل و 10 پاس گل را در کارنامه دارد و من امیدوارم که سایر نفرات با تلاش بیشتر جایگزین خوبی برای او باشند اما تاکید می کنم که مهم رسیدن به فینال است نه گلزنی بازیکنی خاص.

معدنچی در پایان گفت: ما به خاطر اهمیت بازی با سپاهان هرگز قبل از بازی درباره پول صحبت نمی کنیم. در این زمینه آقای انصاریفرد هم با بازیکنان صحبت کرده اند و امیدوارم همه مسائل به بهترین شکل حل شود.

کد مطلب 495121

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