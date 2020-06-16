به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه ۵۹ نقطه حادثه‌خیز درون‌شهری در استان وجود دارد، اظهار داشت: اصلاح نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌ریزی برای تحقق این امر نیازمند عزم دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

وی با اشاره به مصوبات جلسات قبلی شورای ترافیک استان سمنان بیان کرد: بر اساس این مصوبات هر شهرستان باید سه‌نقطه حادثه‌خیز دارای اولویت را بازسازی کند که به‌غیراز یکی از شهرستان‌ها، مابقی در اجرای این مصوبه مشارکت خوبی داشتند.

ضرورت ایجاد توقفگاه برای خودروهای سنگین

رئیس پلیس راهور استان سمنان با تأکید بر اینکه ایمن‌سازی پل‌های عابر پیاده از رویه‌های مثبت برای کاهش سوانح رانندگی و رعایت قوانین از سوی عابران پیاده و رانندگان وسایل نقلیه است، افزود: ایجاد توقفگاه برای خودروهای سنگین باری و سواری از مطالبات شهروندان در استان است.

بزرگی بابیان اینکه بر اساس زمان‌بندی در ماه‌های آینده می‌بایست تمامی شهرستان‌های استان مجهز به توقفگاه‌های خودروهای سنگین باشند، تأکید کرد: برخی از شهرستان‌های استان فاقد دوربین‌های ثبت پلاک هستند و یا این دوربین‌ها دچار نقص فنی هستند.

وی در ادامه توجه نکردن به جلو و رعایت نکردن حق تقدم را از دلایل تصادف درون‌شهری در استان دانست و گفت: کاهش آمار تصادفات همواره یکی از دغدغه‌های پلیس راهور استان سمنان است.