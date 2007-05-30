نخست وزیر انگلستان وارد سیرالئون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، تونی بلر نخست وزیر انگلیس که از مبدا طرابلس وارد سیرالئون شده است، دومین سفر خود را به این کشور انجام می دهد؛ وی در سال 2002 میلادی نیز برای اولین بار به عنوان نخست وزیر به سیرالئون سفر کرده است.

بلر که قرار است 27 ژوئن قدرت را کنار بگذارد، در فرودگاه لانگی ازسوی "احمد کباه" رئیس جمهوری سیرالئون مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش مهر، تونی بلر" که روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر خود وارد لیبی شد، در جمع خبرنگاران در طرابلس خاطرنشان کرد:" رابطه بین لیبی و انگلیس طی سه سال گذشته کاملا تغییر کرده است."

قرارداد اکتشاف و استخراج نفت شرکت BP PLC انگلیس ( بریتیش پترولیوم) با شرکت ملی نفت لیبی حداقل900 میلیون دلار ارزش دارد و در شهر ساحلی " سیرت" لیبی، در جایی که بلر و " معمر قذافی" رهبر لیبی با هم دیدار کردند، امضا شد.

دیدار بلر از لیبی اولین دیدار یک نخست وزیر انگلیس از سال 1952میلادی، از این کشور است.

لازم به ذکر است، دو کشور پس از انفجار لاکربی به مدت 15 سال روابطشان قطع بود و پس از آنکه قذافی در سال 1999میلادی موافقت کرد تا دو مامور سازمان اطلاعاتی خود را که متهم به این بمب گذاری بودند برای محاکمه به انگلیس تحویل دهد، روابط آنها از سرگرفته شد.