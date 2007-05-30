مسائل و مشکلات نشر آثار موسیقایی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در این نشست که با حضور سید محمد موسوی(ماهور)محمدعلی چاوشی(مشکات)حمید اسفندیاری و علیرضا رضایی (آوای باربد)برگزار شد هریک از حاضران دیدگاه های خود را در زمینه نقش موسسات تولید و توزیع آثار صوتی در جریان موسیقی کشور مطرح کردند.

سید محمد موسوی با رد هرگونه رکودی، وضعیت فعلی موسیقی درایران را در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه در سطح بسیار مطلوبی ارزیابی کرد ولی در عین حال این شرایط رابا توجه به پتانسیل بالای موسیقی در کشور مناسب ندانست.

محمد علی چاوشی با انتقاد از مدیران اجرایی کشور گفت : سال ها است که به اصل موسیقی توجهی نمی شود و طبیعی است که در این شرایط ناشران نیز نتوانند به ایده ها و آرمان های خود بیندیشند در حالی که واژه "ناشر" واژه مقدسی است و کسی که فرهنگ کشور را نشر می دهد باید از حمایت خاصی برخوردار باشد حال آنکه ما از جمله فراموش شدگانیم.

حمید اسفندیاری با اشاره به شرایط سخت ممیزی در کشور، با انتقاد ازاعمال تبعیض بین ناشران گفت : ما انتظار زیادی برای حمایت نداریم ولی موضوع این است که چرا در برخوردها اعمال سلیقه می شود وبا این گونه سیاست ها انگیزه ناشران را برای ارائه آثار کیفی از بین می برند.

علیرضا رضایی با رد نقش ناشران برجهت بخشی به جریان موسیقی کشورگفت : ممکن است در مقطع خاصی یک ناشر بتواند از موقعیت استفاده کرده و بر بازار نشر و جریان موسیقی کشور تاثیر بگذارد اما عوامل بسیار دیگر هست که در سمت و سو بخشیدن به جریان موسیقی کشور تاثیر دارند.

در این نشست به مشکلات ممیزی،نقش سرمایه گذاری ، عوامل رکوبازار نشر ، نقش مخاطبان وتعامل با هنرمندان و...بحث و صحبت شد که صحبت های تفصیلی هریک از میهمانان بعدا منتشر می شود.